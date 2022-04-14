Бегущие от взрывов: как Одесса принимает беженцев

– Встретили очередных беженцев из Николаева. К нашей общественной организации «Україна – це я» присоединились и другие волонтеры, даже из Белгород-Днестровского. Надо было видеть, с какой любовью и заботой они лепили вареники и пельмени для прибывших женщин, детей и пожилых людей из Николаева! – рассказывает глава ОО «Україна – це я» Александр Чернега.

Процесс встречи, пребывания в Одессе и отправки николаевцев в Румынию уже наработан. С начала войны организация приняла и переправила уже около тысячи жителей Николаева.

Александр говорит, что больше всего поражают прибывшие в Одессу дети:

– Они ведут себя необычно тихо… Так, наверное, сказывается на детской психике тот факт, что им приходилось подолгу пребывать в убежищах, когда город подвергался бомбежкам.

Людей накормили, дали возможность прийти в себя, оказали необходимую помощь. Далее волонтеры приготовили для них бутерброды, воду, фрукты и сладости. Это – в дорогу.

И вот уже очередной автобус из Одессы везет николаевских беженцев к границе с Румынией…

Фото Александра Чернеги