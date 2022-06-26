Добро по-одесски: эвакуация детей из Николаева и помощь ВСУ

Почти полторы тысячи перевезенных в безопасность маленьких и пожилых жителей Николаева и посильная помощь ВСУ… Много или мало? Глава общественной организации «Україна — це я» Александр Чернега говорит, что сейчас не время «подсчетов». Просто, уверен общественник, когда на твою страну напал враг, нужно делать то, что в твоих силах.

ОО «Україна — це я» получает благодарственные письма от тех, кому уже успели помочь, а Александр Чернега признается, что сразу после начала войны возглавляемая им общественная организация в содружестве других добрых людей включилась в волонтерское движение:

— Можешь помочь — помоги. После жестокого и неспровоцированного вторжения России на Украину сразу, как и многие другие, включилась в волонтерское движения чтобы помогать мирному населению и защитникам Украины. На нашем автобусе, прозванном «Солнышко» мы эвакуировали и перевозили беженцев из Николаева.

Сейчас волонтеры помогают и нашим воинам. По мере сил снабжаем ВСУ амуницией, лекарственными препаратами, костюмами химической защиты. Это мы делаем сейчас при поддержке БФ «Освіта та здоров’я української нації». Так, недавно передали медикаменты в г. Дрогобыч, где проходят лечение воины ВСУ, — рассказывает Александр Чернега.

Что же касается получения в ответ писем с выражением благодарности, то, как делает акцент общественник, это очень важный момент: он свидетельствует о том, что наша помощь оказывается именно там, куда она была отправлена, а не «исчезает в неизвестном направлении».

Кстати, Александр Чернега предупреждает:

— Сегодня выросло количество мошенников, которые наживаются на беде и собирают деньги себе в карман. Если хотите помочь официальным или самоорганизованным волонтерам, будьте осторожны. Внимательно проверяйте информацию о волонтерской организации.

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Фото Александра Чернеги