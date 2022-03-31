Кому помогает фонд «ЛюдиИкс»?

Фонд «ЛюдиИкс» существует в Одессе с 2018 года, хотя волонтерской деятельностью эти люди занимались еще с 2015-го. В 2018-м появился постоянный коллектив и свое название, в 2021-м оформили юридический статус благотворительной организации. Кому и как помогают? Точечно: пожилым одиноким людям, малообеспеченным и многодетным семьям, матерям-одиночкам, всем нуждающимся, особенно «по области», куда редко добираются крупные благотворители. Но с началом войны появились и другие заботы.

К обычным подопечным теперь добавились переселенцы и беженцы

– Основным нашим направлением всегда была не Одесса, а Одесская область, – рассказывает волонтер Настя. – И мы давно научились работать не наобум, а серьезно: у нас заключены договора с территориальными громадами, мы получаем целевые запросы от соцработников, которые лучше видят, что нужно конкретным людям. Но теперь мы начали работать и с переселенцами.

Специфика такой работы в том, что все нужно буквально сегодня, сейчас.

– Беженцев и переселенцев никто не бросает тут одних. Есть крупные фонды, вроде «Корпорации монстров», есть государственная поддержка, – говорит директор фонда Юрий Печужев. – Но тем же «Монстрам» трудно работать с отдельными людьми. Да и оформление договоров, официальное получение помощи – занимают время, а мы помогаем оперативно. То есть обеспечить тех же вынужденных переселенцев должно государство, но мы стараемся быть на подхвате на первое время.

Из горячих точек люди едут буквально в чем были, часто без сменного белья и верхней одежды. Волонтер Настя описывает случай, ставший сегодня типичным:

– На днях обратились за помощью бабушка с внуком, еле выбрались из-под артобстрелов. Слезы счастья на глазах, что живы, голос у бабушки дрожит. Но на руках у них ничего, кроме документов, и все самое необходимое срочно надо, надо…

Настя с гордостью показывает нам толстую тетрадь в клетку, где страницы расчерчены и густо исписаны. На первый взгляд это напоминает школьную лабораторную работу. Но перед нами – работа практическая, в самых реальных условиях.

Каждый лист поделен на три графы: ФИО и дата рождения, в чем нуждаются, адрес и контактный номер. Городские адреса перемежаются с областными. Половина имен и нужд вычеркнуты прозрачным розовым маркером.

– Это то, что мы уже доставили, – объясняет Настя.

В графе «Нужды» повторяется почти дословно одно и то же: «Памперсы», «Химия», «Продукты». Иногда мелькают слова «Детская коляска», «Детский стульчик» или маленькая пометка – «Инвалид такой-то группы».

Кто помогает помогать?

«Спонсоры» фонда «ЛюдиИкс» отличаются поразительным разнообразием. Тут и «Ротари-клуб» с Организацией раннего вмешательства, и одесские бизнесмены, и скромные пенсионерки, приносящие по кулечку крупы.

– Все помогают, и любая помощь ценна. Кто-то может дать 200 евро, а кто-то пакет гречки, который тоже сегодня 70 гривен стоит, между прочим! – напоминает волонтер Настя. – Если чего не оказывается у нас на руках, то ищем через группу в Вайбере. Вот были срочно нужны взрослые памперсы – кинули клич. И у кого-то обнаружилось полпачки дома, а кто-то подкинул деньгами, так и обеспечили нуждающегося человека.

Директор фонда тоже делится накопившимися забавными историями.

– Из Америки два раза была помощь, частным образом, просто на почту пришли посылки для «ЛюдиИкс». Не понятно даже, откуда они о нас узнали…

А был случай, позвонила знакомая: есть немного подгузников, заберешь? Конечно, говорю, давай. Приехал «бусик», забитый подгузниками. В общем, вышло три или четыре таких «бусика», я при разгрузке похудел, кажется, на три кило!

Игрушки, детскую одежду и обувь нам часто передают новые, «нулевые». Не распродалась в магазинчике сезонная коллекция – предприниматели привозят остатки на благотворительность. И особенно это приятно, когда новое, чистое даешь для ребенка до года. Любой родитель понимает, что младенцу нужна вещь не из мешка с гумпомощью б/у, а из аккуратной упаковки…

В продолжение разговора дверь с улицы то и дело открывается. Входит мужчина с пакетом: «Тут детское, вещи…». Входит улыбчивая женщина с двумя торбами: «Вот, принесла! Порошок стиральный нормальный, жидкое мыло там…».

Волонтеры принимают и сортируют, не прекращая рассказывать.

Мечты и потребности

Об этом говорят много, но никогда не будет лишним напомнить: здесь очень просят не нести ветошь, рваное тряпье, грязные вещи, старые шубы и поломанные игрушки! Вам ближе донести это до «альтфатера», а люди в фонде сэкономят лишние часы бесполезной работы по сортировке мусора.

– Правда, могут пригодиться куски ткани зеленого и коричневого цвета! – спохватываются девушки. – Мы это передаем знакомым, которые сейчас плетут для города маскировочные сетки.

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Еще волонтеры не очень довольны своим помещением – полуподвальным, тесным, нуждающимся в ремонте. То, что арендуют его за собственные деньги, это предмет гордости. Но минус в том, что в любой момент хозяева могут «попросить на кислород». И хороший ремонт хотелось бы сделать (тоже «на свои» и своими руками), но ведь нет никаких гарантий, что останутся тут надолго.

– Тяжело, что нет человека, который мог бы находиться постоянно тут, в помещении организации, – делится волонтер Настя. – Наши люди готовы помогать хоть круглосуточно, но у них есть и своя основная работа. Мечтаем найти спонсора, который взял бы на себя выплату зарплаты хоть одному штатному сотруднику, а пока просто посильно волонтерим. И, конечно, мечтаем о расширении на другие районы города и на область, чтобы наших точек было больше. Но это пока тоже только в проектах.

Контакты фонда «ЛюдиИкс»

Адрес: Одесса, ул. Филатова, 70/1, во дворе

(просьба предварительно созваниваться с волонтерами)

Сайт: ludix.com.ua

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Контактный номер: +38 (067) 782-99-83.

Автор фото: Борис Яворский