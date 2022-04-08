Как правильно заниматься волонтерской деятельностью в военное время: 5 вопросов юристу

На сегодняшний день в Украине много обычных людей, которые занимаются волонтерской деятельностью. Они помогают не только детям, многодетным семьям, старикам или одиноким и больным людям. Есть и те, кто открывает сбор средств и закупает все необходимое для наших военных. Но все мы люди, и среди нас, даже в такое сложное время, найдется тот, кто хочет нажиться на горе…

Как правильно заниматься волонтерской деятельностью, уберечь себя от клеветы, чтобы тебя не обвиняли в мошенничестве или поверить человеку в его некорыстности, разбираемся вместе с юристом Александром Русаковым.

Законно ли заниматься волонтерской деятельностью?

Согласно Закону Украины «О волонтерской деятельности» – волонтерская деятельность – это добровольная, социально направленная, неприбыльная деятельность, осуществляемая добровольцами (людьми без какой-либо корысти для себя) путем предоставления помощи нуждающимся.

Кто может стать волонтером в Украине?

Волонтерами могут стать граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые находятся в Украине на законных основаниях и являются дееспособными. На данный момент из-за сложившейся ситуацию на территории Украины появилось очень много псевдоволонтеров, для которых сбор денежных средств стал заработком.

Как не попасть на крючок аферистов?

Есть два варианта предоставления волонтерской помощи:

на базе организации или учреждения (Благотворительный фонд и так далее), привлекающие к своей деятельности волонтеров;

индивидуальное оказание волонтерской помощи.

В первом случае эти организации должны быть зарегистрированы в установленном законом порядке, информация о них должна находиться в Государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Такие организации должны иметь выписку о государственной регистрации, которая содержит в себе полную информацию, а именно:

полное наименование;

адрес регистрации;

кто является руководителем;

виды деятельности;

дату регистрации;

контактные данные.

Также стоит отметить, что целью таких организаций не может быть получение прибыли. Поэтому они должны быть внесены в реестр неприбыльных организаций и учреждений. Следовательно, волонтер, который действует от организации, должен иметь при себе должным образом оформленное удостоверение с печатью, а также контактную информацию об организации, в которой он зарегистрирован, и сбор денежных средств должен осуществляться только на расчетный счет организации.

Касательно второго случая Закон Украины «О волонтерской деятельности» не запрещает оказывать волонтерскую помощь индивидуально, при этом волонтеры обязаны сообщать получателям волонтерской помощи о том, что они не сотрудничают с различными организациями, которые привлекают к своей деятельности волонтеров.

Как обезопасить себя от мошенников?

В сложившейся ситуации все массово осуществляют денежные сборы в социальных сетях на личные карты волонтеров, помогающих людям, пострадавших от военных действий, а также Вооруженным силам Украины. Сбор на карту – штука неконтролируемая, непрозрачная и безответственная. Человек, который собирает деньги на своей странице в соцсетях, перед вами не несет никакой ответственности. Поэтому нужно обращать внимание только на сообщения и сториз людей, которым вы действительно доверяете. Требуйте фото, видеоотчеты о проделанной работе, а также чеки оплат товаров и услуг, на которые вы жертвовали свои денежные средства. При возникновении подозрения в мошенничестве всегда следует обращаться к работникам полиции.

Какое наказание грозит недобросовестным людям?

Волонтеры, организации и учреждения, привлекающие к своей деятельности волонтеров, получатели волонтерской помощи несут ответственность согласно закону. Статья 190 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание за мошенничество в виде штрафа до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, исправительных работ на срок до двух лет или ограничение свободы до трех лет, а за мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой – лишение свободы сроком от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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Вопросы подготовила Анастасия ЕПУРЬ