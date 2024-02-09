Что рассказал путин про Одессу и Украину в интервью американскому журналисту

Сразу скажем, что и в этот раз путин не обошел вниманием одесскую землю. Помянул Екатерину ІІ, при которой российская империя “получила” Причерноморье. Постеснялся сказать как есть, что “исконно русские земли” были присоединены в ходе захватнической войны.

Хотя, на самом деле, российский диктатор не сказал ничего нового ни для собственных крепостных, ни для украинцев. Его заявления в этот раз отличаются от прежних не тем, что он говорил, а тем, для кого. Впервые за долгое время путину удалось прорваться со своими речами к международной аудитории, в том числе американской.

Рассказал он тоже, о чем всегда разглагольствовал перед своим “глубинным народом”: “украинской нации и народа не существует”, их выдумали поляки/ленин/сталин/германский генштаб. Много поминал про коварный Запад и что его обманули целых пять раз (этапы расширения НАТО на восток).

Журналист упорно добивался от российского диктатора ответов на 2 вопроса, которые считал главными: почему он напал на Украину и действительно ли путин уверен, что страны Запада хотят напасть на россию. Карлсон задавал их несколько раз, но каждый раз вместо ответа получал пространные псевдоисторические рассуждения. Наподобие того, как россия “получила” свое исконное Причерноморье. А так, Путин хоть сейчас готов к мирным переговорам. О том, что вся левобережная Украина вместе с Киевом и причерноморье вместе с Одессой — это территория россии.

В издании The Washington Post, комментируя интервью, подметили, что «путин едва позволил Карлсону вставить слово». Сам журналист признал, что интервью с диктатором, который 24 года уклоняется от «неудобных» вопросов, сопряжено с определенными трудностями.

«Я не совсем уверен в том, что думаю об этом интервью… путин — не тот человек, который дает много интервью. Он не умеет объясняться… Он явно проводит много времени в мире, где ему ничего и никому не нужно объяснять», — заявил Карлсон.

И в завершение диктатор добил журналиста тем, что вручил ему папку с бумагами. Показывать их не стал, но заявил, что там копии писем Богдана Хмельницкого к российскому царю, где тот слезно просит сделать Украину частью россии.

Ранее рашистский вождь назвал войну трагедией, похожей на гражданскую войну. А Одессу вообще записал в российские города.