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Вместо больницы — мазут и гайки: история девушки-мастера в трамвайном депо

Вместо больницы — мазут и гайки: история девушки-мастера в трамвайном депо

Недавно редакция «Одесской жизни» начала серию материалов «Женщины в мужских профессиях», чтобы рассказать о героинях, которые преодолели стереотипы и нашли свое место в традиционно мужской деятельности. Мы продолжаем рубрику и на этот раз делимся историей Кристины Романчук, которая уже два года работает в «яме» трамвайного депо.

Как завоевать уважение коллег-мужчин

Кристина мастер

Кристине 36 лет, и уже более двух лет она работает в КП «Одесгорэлектротранс» (ОМЕТ). Нет, она не водитель трамвая, ее рабочее место находится в ремонтной зоне — так называемой «яме», где обслуживают вагоны.

— Мне очень нравится то, чем я занимаюсь. Я пришла сюда в сентябре 2022 года. До этого долгое время работала медсестрой. Но обстоятельства сложились так, что я сменила стерильность на мазут. Некоторое время сидела дома с ребенком и от скуки лезла на стены. А когда в интернете наткнулась на объявление о вакансии мастера профучастка по ремонту подвижного состава, сразу позвонила. Было интересно попробовать что-то новое.

Кристина мастер

Для того чтобы устроиться на работу, от Кристины требовали лишь наличие высшего образования и прохождения медкомиссии. Далее она прошла стажировку, хотя дополнительно обращалась за помощью к коллегам, чтобы лучше изучить строение трамвая. Муж Кристины немного удивился, когда узнал, куда она идет работать: трамвай, гайки, мазут. А потом жена начала рассказывать, что происходило за смену, и он понял, что это ее призвание.

— Здесь я как будто расцвела. Коллектив замечательный, хотя большинство — мужчины. Особенно мне нравится возиться с запчастями. Если честно, я всегда с восторгом наблюдала, как муж ремонтирует машину. С детства притягивала эта «мальчишеская» атмосфера. Я любила и работу в медицине, но сделала такой выбор, чтобы осуществить мамину мечту.

Кристина мастер

Сейчас Кристина отвечает за работу ребят на «яме». Говорит, что поднимает дух и контролирует, чтобы из зоны ремонта вышел исправный трамвай. Иногда приходится вместе с рабочими и слесарями участвовать в ремонте. Ежедневно вагоны, колеса, трамваи. Но здесь работают по 20-30 лет, и между коллегами никогда нет конфликтов — все на одной волне. Также Кристина заметила, что рядом с ней мужчины стали более откровенны и эмоциональны.

— Бегают ко мне всегда, если поранились: «Кристина, ну ты же медик, окажи первую медицинскую помощь». Рядом со мной они не повышают тона, стараются следить за разговором, но не без нецензурных слов, конечно. Тот, кто старше, со мной на «вы» — Кристина Сергеевна. С уважением! Правда, иногда жалуются, что я их заставляю чашки мыть, — улыбается.

«Даже на пенсии буду крутить гайки»

Кристина мастер

Когда Кристина пришла работать в депо, все мужчины сразу сбежались посмотреть на новенькую — старшего мастера. Однако ее быстро приняли в коллектив, ведь она с первых дней начала здороваться с коллегами за руку. Коллеги даже пошутили: «Кристина, ты своя! Ты — нормальная!». Вообще женщина выбирала работу так, чтобы иметь возможность уделять внимание ребенку. Сейчас ее график выглядит так: сутки работает — три дня дома.

— Сначала было сложно адаптироваться к новой работе. Особенно отработать сутки. А потом я втянулась. Правда, здесь еще нужна физическая сила: гайку подкрутить, колодочные проверить. Сейчас успеваю заниматься подработкой в выходной: помогаю малярам вагоны красить. Конечно, были моменты, когда нервничала из-за работы. Вот недавно мы со слесарем всю ночь делали вагон. Долго не могли найти причину поломки. А в 4:00 он должен быть готов к выезду. Для меня это был непростой, но очень интересный случай. Кстати, если у нас что-то случается, то начальство сразу помогает или подсказывает решение. Это тоже играет свою роль в рабочем коллективе.

Бывают смены, после которых Кристина валится с ног. Это когда они с коллегами за ночь проводят плановые осмотры трамвайных вагонов. Всего их 82 единицы, но в зависимости от ремонта может быть 60-65.

— Военные будни также влияют на работу. На недавней смене ночью мне пришлось стать свидетелем, как над головой сбивали ракету. Но я стараюсь относиться к этому спокойно. Конечно, мы сразу идем в бомбоубежище. Другие девушки переживают, и я пытаюсь их успокоить.

Кристина мастер
Кристина мастер
Кристина мастер
Кристина мастер
Кристина мастер
Кристина мастер

В трамвайном депо также возможен карьерный рост. После мастера идет начальник цеха по ремонту подвижного состава, далее — главный инженер, заместитель начальника депо, начальник депо и так далее. Но, если честно, Кристина не стремится подниматься выше — ей хорошо и здесь. Думает, что даже на пенсии будет «гайки крутить».

— Я считаю, что если женщина любознательная, открытая к новым знаниям, она может найти себя в любой профессии. Рекомендую девушкам и женщинам попробовать себя. Они могут узнать много нового и интересного. Я бы еще раз сюда пришла.

Также Кристина считает, что не бывает мужской или женской работы. Мужчина может подумать так, а женщина — по-другому. И ей кажется, что это создает гармонию в коллективе.

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Фото аватара
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ
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