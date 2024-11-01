Замість лікарні — мазут та гайки: історія дівчини-майстрині у трамвайному депо

Як завоювати повагу колег-чоловіків

Крістіні 36 років, і вже понад два роки вона працює в КП «Одесміськелектротранс» (ОМЕТ). Ні, вона не водій трамвая, її робоче місце знаходиться в ремонтній зоні – так званій «ямі», де обслуговують вагони.

— Мені дуже подобається те, чим я займаюся. Я прийшла сюди у вересні 2022 року. До цього довгий час працювала медсестрою. Але обставини склалися так, що я змінила стерильність на мазут. Деякий час сиділа вдома з дитиною й від нудьги лізла на стіни. А коли в інтернеті натрапила на оголошення про вакансію майстра профділянки з ремонту рухомого складу, відразу подзвонила. Було цікаво спробувати щось нове.

Для того щоб влаштуватися на роботу, від Крістіни вимагали лише наявність вищої освіти та проходження медкомісії. Далі вона пройшла стажування, хоча додатково зверталася по допомогу до колег, щоб краще вивчити будову трамвая. Чоловік Крістіни трохи здивувався, коли дізнався, куди вона йде працювати: трамвай, гайки, мазут. А потім дружина почала розповідати, що відбувалося за зміну, і він зрозумів, що це її покликання.

— Тут я ніби розцвіла. Колектив чудовий, хоча більшість — чоловіки. Особливо мені подобається возитися із запчастинами. Якщо чесно, я завжди із захопленням спостерігала, як чоловік ремонтує машину. З дитинства притягувала ця «хлопчача» атмосфера. Я любила й роботу в медицині, але зробила такий вибір, щоб здійснити мамину мрію.

Зараз Крістіна відповідає за роботу хлопців на «ямі». Каже, що підіймає дух та контролює, щоб із зони ремонту вийшов справний трамвай. Інколи доводиться разом з робітниками та слюсарями брати участь у ремонті. Щодня вагони, колеса, трамваї. Але тут працюють по 20-30 років, і між колегами ніколи немає конфліктів — всі на одній хвилі. Також Крістіна помітила, що поруч з нею чоловіки стали більш відверті й емоційні.

— Бігають до мене завжди, якщо поранились: «Крістіна, ну ти ж медик, надай першу медичну допомогу». Поряд зі мною вони не підвищують тону, намагаються слідкувати за розмовою, але не без нецензурних слів, звісно. Той, хто старший, зі мною на «ви» — Крістіно Сергіївно. З повагою! Щоправда, іноді скаржаться, що я їх змушую чашки мити, — усміхається.

«Навіть на пенсії буду крутити гайки»

Коли Крістіна прийшла працювати в депо, всі чоловіки одразу збіглися подивитися на новеньку — старшого майстра. Проте її швидко прийняли в колектив, адже вона з перших днів почала вітатися з колегами за руку. Колеги навіть пожартували: «Крістіно, ти своя! Ти — нормальна!». Взагалі жінка обирала роботу так, щоб мати можливість приділяти увагу дитині. Зараз її графік виглядає так: добу працює — три дні вдома.

— Спочатку було складно адаптуватися до нової роботи. Особливо відпрацювати добу. А потім я втягнулася. Щоправда, тут ще потрібна фізична сила: гайку підкрутити, колодкові перевірити. Зараз встигаю займатися підробітком у вихідний: допомагаю малярам вагони фарбувати. Звичайно, були моменти, коли нервувала через роботу. Ось нещодавно ми зі слюсарем всю ніч робили вагон. Довго не могли знайти причину поломки. А о 4:00 він повинен бути готовий до виїзду. Для мене це був непростий, але дуже цікавий випадок. До речі, якщо у нас щось трапляється, то начальство відразу допомагає або підказує рішення. Це теж відіграє свою роль у робочому колективі.

Бувають зміни, після яких Крістіна валиться з ніг. Це коли вони з колегами за ніч проводять планові огляди трамвайних вагонів. Загалом їх 82 одиниці, але залежно від ремонту може бути 60-65.

— Воєнні будні також впливають на роботу. На нещодавній зміні вночі мені довелося стати свідком, як над головою збивали ракету. Але я намагаюся ставитися до цього спокійно. Звичайно, ми одразу йдемо в бомбосховище. Інші дівчата переживають, і я намагаюся їх заспокоїти.

У трамвайному депо також можливим є кар’єрний ріст. Після майстра іде начальник цеху з ремонту рухомого складу, далі — головний інженер, заступник начальника депо, начальник депо і так далі. Але, якщо чесно, Крістіна не прагне підійматися вище — їй добре й тут. Думає, що навіть на пенсії буде «гайки крутити».

— Я вважаю, що якщо жінка допитлива, відкрита до нових знань, вона може знайти себе в будь-якій професії. Рекомендую дівчатам і жінкам спробувати себе. Вони можуть дізнатися багато нового і цікавого. Я б ще раз сюди прийшла.

Також Крістіна вважає, що не буває чоловічої чи жіночої роботи. Чоловік може подумати так, а жінка — по-іншому. І їй здається, що це створює гармонію у колективі.

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