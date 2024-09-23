Женщины на мужской работе: одна мастерица среди двенадцати мужчин

Редакция «Одесской жизни» начинает серию материалов «Женщины в мужской профессии», чтобы рассказать о героинях, которые преодолели стереотипы и нашли свое место в мужской сфере деятельности в разные времена.

Специалист с тридцатилетним опытом

Валентине Верескун 55 лет. Большую часть жизни она живет в уютном городке Теплодар в 30 километрах от Одессы. В ее мире главное — семья: дочка, зять, двое внуков и кошка Бони. Кроме этого, у нее есть любимая работа в ДТЭК «Одесские электросети», где работает мастером Беляевского производственного участка высоковольтных электросетей единого диспетчерского центра. Не очень женская профессия, скажете вы. Но для Валентины это как бы призвание.

— В сфере энергетики я почти 30 лет. Начинала электромонтером релейной защиты и автоматики (РЗА). Занималась установкой, настройкой, обслуживанием и ремонтом систем на электростанциях и подстанциях. Затем много лет была дежурным электромонтером подстанции, а два года назад ДТЭК предложил работу мастера. Я не считаю свою деятельность сугубо мужской. Знаю много женщин, которые работают в энергетике десятки лет. Здесь ценятся знания, опыт и ответственность, а не пол, — признается женщина.

Свой путь в энергетике Валентина начала с обучения в городе Припять на монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов. А после аварии на ЧАЭС еще год училась в Белой Церкви. Когда приехала в Одесскую область, ей предложили работу на Одесской ТЭЦ-2, и она согласилась.

— Почему я выбрала именно эту деятельность? Пожалуй, моя профессия была предопределена судьбой. Я выросла в Припяти — городе, который славился атомной энергетикой. С детства эта сфера была для меня близкой, ведь почти в каждой семье был кто-то, кто работал в энергетике. Мне очень нравится, что энергетики постоянно учатся и совершенствуются. От этих изменений зависит стабильность и безопасность энергоснабжения, что влияет на жизнь людей, — говорит Валентина.

Одна среди двенадцати мужчин

Валентина — единственная женщина в коллективе среди 12 мужчин. Она работает в тех же условиях, что и ее коллеги, на суточных и дневных сменах. Ее бригада отвечает почти за всю Одесскую область. Все вместе они выезжают на объекты: заменяют предохранители на трансформаторах, регулируют напряжение, готовят места для ремонтных бригад. Кроме того, Валентина занимается и бумажной работой, проводит инструктажи, а также заботится о своих коллегах, информируя и поддерживая их.

— Если честно, то я считаю, что мне очень повезло. За все годы работы у меня никогда не было проблем ни с выполнением обязанностей, ни в общении с ребятами. Когда я на смене, мне всегда выделяют лучшее место в машине, а когда выхожу из авто — обязательно подают руку. Я хорошо знаю семьи моих коллег: сколько у них детей, как зовут их жен. Внимательно слежу за эмоциональным состоянием мужчин, чтобы вовремя их подбодрить. Особенно во время полномасштабной войны.

Валентина считает, что присутствие женщины в большом коллективе мужчин может быть полезным. Когда рядом женщина, мужчины ведут себя иначе: они становятся более дисциплинированными и сдержанными, ведут себя корректно в общении.

Женщина, которую война не пугает

Полномасштабная война существенно влияет на работу энергетиков. Объекты энергетической сферы постоянно находятся под вражеским прицелом. Валентина признается, что иногда испытывает внутреннюю тревогу и переживает за коллег, которые живут и работают в зоне боевых действий или страдают из-за обстрелов. Поэтому в компании ДТЭК уделяется большое внимание эмоциональному состоянию работников: проводятся встречи с психологами, которые помогают им восстановиться.

— Мы с бригадой общаемся с энергетиками из других областей. Например, у нас был парень-переселенец, который хотел устроиться в ДТЭК, но после освобождения Херсона вернулся домой, чтобы восстанавливать энергетику там. Я до сих пор с ним на связи и интересуюсь, как дела, особенно во время сложных ситуаций в энергетике. Это очень больно — узнавать об обстрелах и других военных преступлениях россии.

Иногда бывает так, что Валентина с коллегами выезжает на переключение по подстанциям, возвращается на базу, а уже через короткое время их снова вызывают из-за обстрелов энергосистем. Иногда она может выезжать сама в свой выходной, независимо от времени суток, если что-то случилось на линии. Но женщина не жалуется, а наоборот, успокаивает, — говорит, что это ее любимая работа, чтобы в наших домах всегда было светло, тепло и уютно, несмотря на опасность из-за войны.

Найти себя в мужской профессии — это нормально

Влияет ли «мужская» сфера деятельности на личную жизнь Валентины? Отнюдь не влияет. Она ведет активный образ жизни, и работа не ограничивает ее в этом. Например, Валентина очень любит путешествовать, и до войны много путешествовала по Украине.

— Если я работаю целые сутки, то имею несколько дней выходных. Поэтому все успеваю: есть время для семьи, на прогулки с внуками, для личных дел и увлечений. Например, я очень люблю вязать — вяжу всем носки, шапки, шарфы и шали. Это дарит внутреннее спокойствие.

А стереотип о сугубо мужских или женских профессиях, считает Валентина, стоит забыть.

— Женщины всегда находили себя в мужских профессиях, но из-за войны, думаю, таких случаев станет больше. Мы не можем стоять в стороне. Я считаю, женщины тоже должны активно помогать стране. Кто чем может. И если у человека есть способности и желание к чему-то нетрадиционному, то почему бы нет? Мне кажется, что женщины более сдержанны, скрупулезно подходят к любому вопросу, и ответственнее относятся к работе. Свою работу нужно любить — тогда она становится интересной и легкой, — из личного опыта объясняет Валентина и советует женщинам не бояться открывать для себя новые профессии.

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