Новейший трамвай-великан уже на улицах Одессы

Как сообщил сегодня у себя в Facebook депутат Одесского горсовета, глава транспортной комиссии Петр Обухов, трамвай «Татра-Юг» с полностью низким полом – первый такой трамвай в истории Одессы.

Ранее стало известно, что в Одессу скоро приедут новые огромные трамваи.

В то же время, Петр Обухов отметил: чтобы одесский трамвай стал качественным и быстрым транспортом, одних новых вагонов мало, и выразил надежду на то, что после окончания войны пассажирам трамваев станет передвигаться еще комфортнее.

В частности, в планах:

внедрить пересадочный электронный билет (на 1-2 часа или день);

построить платформы-остановки: «чтобы люди заходили в такой трамвай даже без одного шага по лестнице. Чтобы было, как в метро»;

заменить трамвайные пути на новые бесшумные (и прямые), чтобы трамваи могли безопасно и тихо ехать ими на большой скорости;

отделить трамвайные пути в центре города;

настроить светофоры так, чтобы трамвай не стоял долго на красном свете.

Как сообщалось ранее, одесские трамваи-длинномеры после долгого простоя начали возить пассажиров.

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