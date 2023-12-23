Новости Одессы и Одесской области

Новейший трамвай-великан уже на улицах Одессы

Новейший трамвай-великан уже на улицах Одессы

На одесских улицах уже проходит обкатку первый из 13-ти трамваев «Татра-Юг». Эти трамваи были заказаны по кредиту Европейского инвестиционного банка еще до полномасштабного вторжения.

Как сообщил сегодня у себя в Facebook депутат Одесского горсовета, глава транспортной комиссии Петр Обухов, трамвай «Татра-Юг» с полностью низким полом – первый такой трамвай в истории Одессы.

Ранее стало известно, что в Одессу скоро приедут новые огромные трамваи.

В то же время, Петр Обухов отметил: чтобы одесский трамвай стал качественным и быстрым транспортом, одних новых вагонов мало, и выразил надежду на то, что после окончания войны пассажирам трамваев станет передвигаться еще комфортнее.

В частности, в планах:

  • внедрить пересадочный электронный билет (на 1-2 часа или день);
  • построить платформы-остановки: «чтобы люди заходили в такой трамвай даже без одного шага по лестнице. Чтобы было, как в метро»;
  • заменить трамвайные пути на новые бесшумные (и прямые), чтобы трамваи могли безопасно и тихо ехать ими на большой скорости;
  • отделить трамвайные пути в центре города;
  • настроить светофоры так, чтобы трамвай не стоял долго на красном свете.

Как сообщалось ранее, одесские трамваи-длинномеры после долгого простоя начали возить пассажиров.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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