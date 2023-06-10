Александр Ляпунов: в честь кого назван переулок в Одессе

Переулок Ляпунова начинается от Софиевской улицы и идет до улицы Пастера. Этот переулок появился еще в конце XIX века и за это время много раз менял свое название. Он был Новым, Малым, Софиевским, Скульптурным и даже Библиотечным. В 1959 году он был назван в честь Александра Ляпунова, выдающегося математика и механика, который работал в области дифференциальных уравнений, гидродинамики и теории вероятностей.

При защите диссертации превзошел профессоров

Родился Александр Ляпунов 6 июня 1857 года в Ярославле, в дворянской семье, члены которой считали себя потомками Рюриковичей. Его отец был известным астрономом, преподавателем и директором лицея. После смерти отца, который лично занимался образованием детей, 11-летнего Александра стал обучать Рафаил Сеченов, брат знаменитого профессора физиологии.

Потом мальчика перевели в гимназию, которую он окончил с золотой медалью. Затем талантливый юноша был зачислен в петербургский университет на отделение естественных наук физико-математического факультета. Но уже через год Ляпунов перевелся на математическое отделение, так как понял, что его истинное призвание — математика. Кроме того, студент стал интересоваться химией, и с первых дней учебы посещал лекции Дмитрия Менделеева.

Окончив университет и сдав экзамены, Ляпунов стал работать над магистерской диссертацией. По мнению современников Ляпунова, его работа по своему научному уровню превосходила многие докторские диссертации. После ее защиты Ляпунов получил право на преподавательскую деятельность, был утвержден в звании приват-доцента университета.

Не смог пережить смерти жены

Однако едва начав преподавательскую деятельность, Ляпунов получил приглашение в Харьков, где освободилось место на кафедре механики Харьковского университета. Молодой ученый дал свое согласие и переехал в Харьков, где стал читать лекции по всем курсам кафедры механики. Несмотря на то, что Ляпунова ценили коллеги, работу в Харьковском университете он не считал творческой, и даже расценивал как перерыв в занятиях наукой. Во время работы в Харькове Ляпунов женился и защитил докторскую диссертацию. Потом несколько лет он снова работал в Петербурге.

В июне 1917 года Александр Ляпунов с женой переехал в Одессу. У его жены был туберкулез, и врачи посоветовали ей сменить сырой северный климат на теплый южный и переехать к морю. В Одессе Ляпунов стал работать в Новороссийском университете, где читал курс лекций «О форме небесных тел». Однако студенты смогли прослушать только семь лекций выдающегося математика.

31 октября умерла жена Ляпунова, которую он очень любил. Он понимал, что ее смерть от туберкулеза — только вопрос времени, однако удар оказался для него слишком сильным. В день смерти жены Ляпунов пытался застрелиться, и в течение трех дней находился между жизнью и смертью. Умер Ляпунов 3 ноября 1918 года в университетской хирургической клинике и был похоронен на Втором Христианском кладбище Одессы.

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