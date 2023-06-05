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Продолжаются переименования улиц в Одессе: эти названия точно изменят

Продолжаются переименования улиц в Одессе: эти названия точно изменят

В Одессе продолжают бороться с наследием советского режима и Российской империи. Все больше городских топонимов, носящих имена российских военных, общественных и культурных деятелей, а также происходящих от русских и белорусских географических названий, исчезают с карты города.

На днях муниципальная историко-топонимическая комиссия рассмотрела более сотни вопросов переименования улиц в Одессе. Какие новые имена получат улицы, переулки и скверы Одессы, узнавала «Одесская жизнь».

Память о Георгии Добровольском сохранят

На последнем заседании историко-топонимической комиссии после длительных обсуждений его участники предложили переименовать 30 одесских топонимов. Новые названия получат улицы Академика Вавилова, Чапаева, Демченко, Макарова, Каманина, Мичурина, Ломоносова, Леонова; переулки Академика Вильямса, Иванова, Пионерский. 

Так, Лермонтовский переулок получит имя конструктора-изобретателя Степана Джевецкого, сквер Витте станет сквером имени легендарных банкиров и благотворителей Эфрусси, улица Гладкова — улицей Каменярів (Каменотесов, ведь там до сих пор существуют уникальные жилища, вырубленные в скале).

А вот проспект Добровольского, посовещавшись, решили не переименовывать. Ведь назван он в честь единственного космонавта-одессита, а дерусифицировать положено названия улиц, к Одессе и Украине никакого отношения не имеющие.

Пройдусь по Философскому, сверну на Биологический

В микрорайоне Вузовский появится улица Научная. Также здесь предлагают переименовать три переулка — в Философский, Математический и Биологический. 

Скверу Старостина планируют вернуть старое название — Композитора Лысенко, переулку Верещагина предлагают дать имя директора Одесского ботанического сада Владимира Липского, улицу Ширшова переименуют в честь архитектора Федора Нештурха, улицу Новикова назовут в память Федора Родоканаки, известного купца, предпринимателя, банкира и мецената, улица Вильямса получит имя общественного деятеля, мецената украинской культуры Евгения Чикаленко.

Кроме того, должны появиться улицы и переулок, названные именами известных одесских предпринимателей — Викандера, Ларсона, Кортацци. 

В одесскую историю, появившись на топонимической карте города, вернутся наши выдающиеся земляки: общественные и политические деятели, казненные во время большевистского и сталинского террора — Петр Климович и Владимир Чеховский; писатели Николай Кулиш, Гео Шкурупий и Майк Йохансен; знаток истории Запорожского казачества Дмитрий Яворницкий; поэт Борис Нечерда; художник и архитектор Василий Кричевский; академик Владимир Вернадский; ученый и общественный деятель Михаил Драгоманов; историк Михаил Слабченко; автор государственного гимна Украины Павел Чубинский; правовед Сергей Шелухин, режиссер Лесь Курбас.

По Гулевой — на площадь Менделе Мойхер-Сфорима

Проспект Гагарина, по словам члена комиссии Александра Бабича, еще ждет обсуждения. Предварительно были рассмотрены предложения по изменению его названия на проспект Несокрушимых и проспект Непокоренных. 

Площадь Льва Толстого может получить имя в честь проживавшего неподалеку писателя, классика литературы на идише и иврите Менделе Мойхер-Сфорима. А улице Толстого планируют вернуть историческое название — Гулевая.

Вопрос о переименовании улицы Пушкинской пока что не поднимался. Александр Бабич заявляет, что будет настаивать на сохранении существующего названия. 

Есть мнение, что и название, и памятник поэту можно оставить — как часть аутентичной среды, исторического центра Одессы, вошедшего в список культурного наследия ЮНЕСКО. И очень важно соблюсти необходимый баланс — чтобы, дерусифицируя город, сохранить его самобытность. 

Впрочем, историко-топони¬мичес¬кая комиссия принимает решения, имеющие рекомендательный характер. Официальные постановления о переименовании одесских улиц утверждают депутаты на сессии горсовета.

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Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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