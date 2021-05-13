Этот день в истории: в Одессе появился Новороссийский университет

В 1865 году 13 мая Новороссийский университет открыл свои двери для первых студентов. На тот момент здесь функционировали историко-филологический, физико-математический и юридический факультеты.

Вуз был создан на базе одесского Ришельевского лицея. Первым его ректорам стал бывший профессор механики Императорского Харьковского университета Иван Дмитриевич Соколов.

В 1900 году в университете добавился медицинский факультет. К тому времени при вузе уже работали Пироговская библиотека, Палеонтологический и Зоологический музеи, Астрономическая обсерватория, Ботанический сад, Гидробиологическая станция, лаборатории и кабинеты. Лицом университета были ученые, которые впоследствии стали «золотым достоянием» мировой науки: будущий лауреат Нобелевской премии микробиолог И. И. Мечников, математик Александр Ляпунов, физик Федор Шведов, физиолог Иван Сеченов, офтальмолог Владимир Филатов, историк Федор Успенский, славист Виктор Григорович.

Университет просуществовал до 1920 года, после чего был расформирован. На его базе создали медицинский, физико-математический и гуманитарно-общественный институты.

Однако в 1933 году университет возобновил работу под названием Одесский государственный университет. Здесь было шесть факультетов: исторический, филологический, физико-математический, биологический, географический и химический.

В военные годы вуз эвакуировали сначала в Бердянск, потом в Краснодар, далее – в Майкоп и Байрам-Али. А в это время в оккупированной Одессе румынские власти создали Universitatea din Odesa. Здесь учились и работали те, кто не успел покинуть город. Ректором стал профессор П. Г. Часовников. Он и большинство преподавателей были репрессированы после возвращения советской власти.

В 1944 году Одесский государственный университет продолжил работу, а в 1945 году ему присвоили имя всемирно известного ученого, Нобелевского лауреата И.И. Мечникова. В 2000 году вуз получил статус национального, а в 2003 году одним из первых в Украине подписал Болонскую декларацию.

Сейчас в ОНУ им. И.И. Мечникова готовят специалистов по 20 направлениям и более чем 40 специальностям. В системе университета действуют три учебно-научные институты – математики, экономики и механики, инновационного и последипломного образования, социальных наук – и десять факультетов.

Фото: ukraina.ru