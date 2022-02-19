Вкусно с «Одесской жизнью»: три рецепта блюд с фасолью

Эти варианты блюд с фасолью отлично дополнят любой семейный обед или ужин. «Одесская жизнь» расскажет, как готовить.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- фасоль – 1 стак.,
- лук – 2-3 шт.,
- чеснок – 3 зубчика,
- растительное масло, соль и черный перец – по вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Фасоль замочить на ночь. Набухшую фасоль залить водой и варить на маленьком огне до мягкости около часа. Затем большую часть воды слить, оставив на дне кастрюли половину стакана отвара – он понадобится для приготовления фасолевого пюре. Снять кастрюлю с огня. Лук очистить, измельчить и поджарить до золотистого оттенка на растительном масле. Фасоль с отваром взбить в пюре. Добавить жареный лук вместе с маслом. Выдавить чеснок, посолить и поперчить. Хорошо перемешать и намазать на хлеб.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- фарш – 400 г,
- консервированная фасоль – 400 г,
- томат или кетчуп – 100 г,
- лук – 1 шт.,
- перец сладкий – 1 шт.,
- чеснок – 2 зубчика,
- растительное масло, сахар, соль и специи – по вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Репчатый лук очистить и нарезать кубиками. Разогреть в сковороде немного масла и пассеровать лук. Сладкий перец и чеснок нарубить мелким кубиком. Забросить к луку и обжаривать все вместе еще пять минут. Отправить в сковороду фарш и обжарить. Добавить томат, соль, специи и немного сахара. Накрыть крышкой и тушить 20 минут, время от времени помешивая. Добавить консервированную фасоль. Аккуратно перемешать и прогреть все вместе еще пять минут. Готовое блюдо посыпать рубленой зеленью.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- фасоль – 200 г,
- свинина – 250-300 г,
- картофель – 5 шт.,
- лук – 1 шт.,
- морковь – 1 шт.,
- чеснок – 2–3 зубчика,
- вода – 1–1,5 л,
- лавровый лист, растительное масло, соль и приправы – по вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Фасоль замочить на ночь. Свинину нарезать средними кусочками, картошку – небольшими кубиками. Лук измельчить, морковь натереть на крупной терке. Чеснок пропустить через пресс. В сковороде разогреть масло на среднем огне. В течение четырех минут обжарить лук с морковкой и чесноком. Положить фасоль в кастрюлю вместе со свининой и залить водой. Варить примерно 35–45 минут. Засыпать картошку, посолить и оставить на огне на 10–15 минут. После добавить овощную зажарку с лавровым листом и готовить еще 5–10 минут.
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