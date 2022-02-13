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Вкусно с «Одесской жизнью»: три рецепта картофельного пюре

Вкусно с «Одесской жизнью»: три рецепта картофельного пюре

Если вам надоело обычное картофельное пюре, попробуйте приготовить необычный его вариант. Блюдо можно подать с мясом, рыбой или овощами.

Пюре пикантное

Рецепты

пюре пикантное

ИНГРЕДИЕНТЫ:

  • картофель – 6 шт.,
  • масло оливковое – 3 ст. ложки,
  • горчица – 1 ч. ложка,
  • сок  лимонный – 1/2 ст. ложки,
  • чеснок – 2 зубчика,
  • зеленый лук – 0,3 пучка,
  • соль, перец – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Картофель отварить до готовности (в подсоленной воде), слить воду и сделать пюре. Заранее подготовить соус-заправку: соединить оливковое масло, горчицу, добавить лимонный сок  и измельченный чеснок. Все хорошо взбить до однородной консистенции. Добавить соус в горячее картофельное пюре, перемешать и посыпать зеленым луком.

Пюре с сыром в горшочке

пюре в горшочке

ИНГРЕДИЕНТЫ:

  • картофель – 1,5 кг,
  • сыр твердый – 200 г,
  • яйцо – 1 шт.,
  • молоко – 150 мл,
  • масло сливочное – 80 г,
  • мускатный орех – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Картофель почистить и крупно нарезать. Отварить в подсоленной воде до готовности и слить жидкость. Добавить сливочное масло, молоко, яйцо и тертый сыр. Приправить по вкусу. Смазать горшочек маслом, добавить пюре. Сверху выложить маленькие кусочки сливочного масла. Отправить в разогретую до 200°С духовку на 20-30 минут.

Пюре с цветной капустой

пюре капуста

ИНГРЕДИЕНТЫ:

  • картофель – 6 шт.,
  • цветная капуста – 1/2 кочана,
  • масло сливочное – 50 г,
  • соль и зелень – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Картофель почистить и крупно нарезать. Цветную капусту разобрать на соцветия. Сложить все овощи в кастрюлю, залить водой, посолить и отварить до готовности. Слить жидкость, затем добавить молоко и сливочное масло, размять прессом до получения пюре. Сверху посыпать мелкорубленой зеленью.

Вкусно с «Одесской жизнью»: три идеи тостов на завтрак

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Редакция ПРОФИЛЬ

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