Вкусно с «Одесской жизнью»: три рецепта картофельного пюре

Если вам надоело обычное картофельное пюре, попробуйте приготовить необычный его вариант. Блюдо можно подать с мясом, рыбой или овощами.

Пюре пикантное

ИНГРЕДИЕНТЫ:

картофель – 6 шт.,

масло оливковое – 3 ст. ложки,

горчица – 1 ч. ложка,

сок лимонный – 1/2 ст. ложки,

чеснок – 2 зубчика,

зеленый лук – 0,3 пучка,

соль, перец – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Картофель отварить до готовности (в подсоленной воде), слить воду и сделать пюре. Заранее подготовить соус-заправку: соединить оливковое масло, горчицу, добавить лимонный сок и измельченный чеснок. Все хорошо взбить до однородной консистенции. Добавить соус в горячее картофельное пюре, перемешать и посыпать зеленым луком.

Пюре с сыром в горшочке

ИНГРЕДИЕНТЫ:

картофель – 1,5 кг,

сыр твердый – 200 г,

яйцо – 1 шт.,

молоко – 150 мл,

масло сливочное – 80 г,

мускатный орех – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Картофель почистить и крупно нарезать. Отварить в подсоленной воде до готовности и слить жидкость. Добавить сливочное масло, молоко, яйцо и тертый сыр. Приправить по вкусу. Смазать горшочек маслом, добавить пюре. Сверху выложить маленькие кусочки сливочного масла. Отправить в разогретую до 200°С духовку на 20-30 минут.

Пюре с цветной капустой

ИНГРЕДИЕНТЫ:

картофель – 6 шт.,

цветная капуста – 1/2 кочана,

масло сливочное – 50 г,

соль и зелень – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Картофель почистить и крупно нарезать. Цветную капусту разобрать на соцветия. Сложить все овощи в кастрюлю, залить водой, посолить и отварить до готовности. Слить жидкость, затем добавить молоко и сливочное масло, размять прессом до получения пюре. Сверху посыпать мелкорубленой зеленью.

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