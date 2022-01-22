Вкусно с «Одесской жизнью»: три рецепта блюд из «вчерашних» макарон

Эти три рецепта блюд из «вчерашних» макарон станут настоящей палочкой-выручалочкой даже для опытных хозяек и поваров.
Оладьи из вермишели
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- вареная вермишель – остатки,
- яйца – 2 шт.,
- брынза или твердый сыр – 50-60 г,
- лук – 1 шт.,
- пшеничная или овсяная мука – 2 ст.
- ложки, зелень – по вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Выложить в миску холодную вермишель. Брынзу или сыр натереть на терке и добавить к вермишели. Лук натереть на мелкой терке, вместе с яйцами добавить к вермишели и сыру. Зелень мелко порубить и вмешать в получившееся тесто. Добавить немного муки. Все тщательно перемешать и, выкладывая столовой ложкой на разогретое подсолнечное масло, обжарить с двух сторон до золотистой корочки.
Запеканка из спагетти
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- спагетти – порция,
- яйца – 4 шт.,
- сметана – 100-150 г,
- творог – 1-2 ст. ложки,
- сыр – 50 г,
- соль и зелень – по вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Спагетти слегка порвать, сыр пропустить через терку, а зелень порубить. В глубокой миске смешать спагетти, сыр и зелень, добавить сметану, яйца и творог. Все посолить и тщательно перемешать. Полученную массу выложить в форму и запекать 20-25 минут при 180°С.
Омлет из макарон
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- макароны – 500 г,
- яйца – 3-4 шт.,
- помидоры – 2 шт.,
- бекон – 50 г,
- сыр – 50 г,
- соль и зелень – по вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ. С помидоров аккуратно снять кожицу. Сыр и бекон нарезать кубиками. Бекон положить в сковороду на небольшое количество масла и вытопить. В глубокой миске смешать макароны, помидоры и сыр. Вбить яйца, посолить и перемешать. Полученную смесь влить в сковороду к бекону и жарить на среднем огне до готовности с двух сторон. Готовый омлет посыпать рубленой зеленью.
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