Вкусно с «Одесской жизнью»: три рецепта блюд из «вчерашних» макарон

Эти три рецепта блюд из «вчерашних» макарон станут настоящей палочкой-выручалочкой даже для опытных хозяек и поваров.

Оладьи из вермишели

ИНГРЕДИЕНТЫ:

вареная вермишель – остатки,

яйца – 2 шт.,

брынза или твердый сыр – 50-60 г,

лук – 1 шт.,

пшеничная или овсяная мука – 2 ст.

ложки, зелень – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Выложить в мис­ку холодную вермишель. Брынзу или сыр натереть на терке и добавить к вермишели. Лук натереть на мелкой терке, вместе с яйцами добавить к вермишели и сыру. Зелень мелко порубить и вмешать в получившееся тесто. Добавить немного муки. Все тщательно перемешать и, выкладывая столовой ложкой на разогретое подсолнечное масло, обжарить с двух сторон до золотистой корочки.

Запеканка из спагетти

ИНГРЕДИЕНТЫ:

спагетти – порция,

яйца – 4 шт.,

сметана – 100-150 г,

творог – 1-2 ст. ложки,

сыр – 50 г,

соль и зелень – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Спагетти слегка порвать, сыр пропустить через терку, а зелень порубить. В глубокой миске смешать спагетти, сыр и зелень, добавить сметану, яйца и творог. Все посолить и тщательно перемешать. Полученную массу выложить в форму и запекать 20-25 минут при 180°С.

Омлет из макарон

ИНГРЕДИЕНТЫ:

макароны – 500 г,

яйца – 3-4 шт.,

помидоры – 2 шт.,

бекон – 50 г,

сыр – 50 г,

соль и зелень – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. С помидоров аккуратно снять кожицу. Сыр и бекон нарезать кубиками. Бекон положить в сковороду на небольшое количество масла и вытопить. В глубокой миске смешать макароны, помидоры и сыр. Вбить яйца, посолить и перемешать. Полученную смесь влить в сковороду к бекону и жарить на среднем огне до готовности с двух сторон. Готовый омлет посыпать рубленой зеленью.

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