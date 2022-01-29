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Вкусно с «Одесской жизнью»: готовим пирожки из булгура

Вкусно с «Одесской жизнью»: готовим пирожки из булгура

Пирожки, приготовленные из крупы булгур, получаются необычайно вкусными. А начинка из сухофруктов и апельсина превращает их в настоящую восточную сладость.

Рецепты

Для того чтобы приготовить пирожки из булгура, нам понадобится:

  • булгур — 200 г,
  • сахар — 1 ст. ложка,
  • яйцо — 1 шт.,
  • мука — 2-3 ст. ложки,
  • масло растительное — 150 г,
  • апельсин — 1 шт.,
  • сухофрукты (курага, цукаты, изюм) — 300 г.

1 В булгур добавить сахар и отварить до готовности. После добавить в кашу яйцо, всыпать муку и замесить однородное тесто.
НЮАНС: крупу лучше предварительно обжарить 2-4 минуты на сливочном или растительном масле. На стакан крупы нужна одна столовая ложка масла.

2 Цедру апельсина натереть на мелкой терке, а из мякоти выжать сок. Выложить сухофрукты в сотейник, добавить апельсиновый сок и цедру. Закипятить смесь и убавить огонь. Уваривать сироп до тех пор, пока весь сок не испарится.
НЮАНС: в конце готовки в сироп можно добавить немного ликера, он сделает вкус сиропа еще выразительней.

3 Выложить сухофрукты в апельсиновом сиропе в блендер и измельчить до состояния пюре.
НЮАНС: в смесь также можно добавить грецкие орехи или арахис.

4 Смочить руки водой и скатать из булгура шарики размером приблизительно с грецкий орех. Большим пальцем сделать углубление для начинки. В каждый шарик вложить начинку и аккуратно закрыть отверстие.

5 Пирожку придать вытянутую форму или форму пончика и обжарить во фритюре до золотистого цвета.

рецепт пирожки из булгура

Ориентировочная стоимость блюда — 160 грн.

Готовила Анастасия ЕПУРЬ

Ранее мы рассказывали о том, какие можно приготовить вкусные блюда из «вчерашних» макарон.

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