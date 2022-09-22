Одессит руководил разведкой УНР

Одним из известных одесситов, сыгравших немалую роль в украинской истории, был Всеволод Змиенко — генерал-хорунжий армии УНР, один из организаторов военной спецслужбы и руководитель подразделений контрразведки.

Родился Всеволод Ефимович в Одессе и был крещен в Петропавловской церкви на Молдаванке. Он поступил в Одесскую юнкерскую школу, затем окончил Киевское военное училище, а в 1914 году — академию генерального штаба Российской империи.

После этого он вернулся в Одессу, где служил в 59-м пехотном Люблинском полку. Когда началась Первая мировая война, в составе этого полка отправился на фронт. В боях против австро-венгров, проходивших на Галичине, Змиенко был ранен, и за проявленную храбрость награжден Георгиевским крестом и Георгиевским оружием.

После ранения он занимал руководящие посты в штабах российской армии. А когда началась революция 1917 года, подполковник Змиенко отнесся к ней с пониманием, так как увидел возможность для возрождения независимой Украины.

В 1917 году Змиенко вернулся в Одессу, где сыграл ключевую роль в формировании украинских военных сил из числа курсантов Одесской юнкерской школы. Также благодаря его усилиям была создана Одесская гайдамацкая дивизия войск Украинской Центральной Рады, где он занимал должность начальника штаба. Ее курени квартировали на 5-й станции Большого Фонтана.

Во время наступления Деникина на Одессу Змиенко лично руководил действиями гайдамаков. Выводя по приказу Директории УНР войска под Раздельную, Змиенко не знал, что видит Одессу в последний раз.

В 1920-1930-х годах Всеволод Змиенко работал в правительстве УНР в изгнании и занимал должность главы разведывательной спецслужбы. Умер он в октябре 1938 года в Варшаве, а хоронили его под песню сечевых стрельцов «Чуєш, брате мій…».

Ирина СОРОКИНА

Источники: видеоматериалы Одесского отделения Института национальной памяти Украины и uk.wikipedia.org.

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