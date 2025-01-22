Какой сегодня, 22 января, праздник

22 января в Украине празднуют День Соборности. Этот государственный праздник символизирует единство украинских земель и важное событие в истории Украины – провозглашение Акта Злуки в 1919 году.

После падения Российской и Австро-Венгерской империй в 1917-1918 годах на территории современной Украины было создано два независимых государства: Украинская Народная Республика (УНР) на востоке и Западноукраинская Народная Республика (ЗУНР) на западе. Именно 22 января 1919 в Киеве на Софийской площади был торжественно провозглашен Акт Соединения, который объединил УНР и ЗУНР в единое государство. Это решение стало символическим шагом к объединению украинских земель. Однако из-за внутренних и внешних вызовов (война, политические противостояния) объединение осталось более декларативным, чем реальным. В этот день Центральная Рада провозгласила независимость УНР (IV Универсал), что явилось предпосылкой к объединению с ЗУНР.

Впервые в современной Украине, 21 января 1990, миллионы украинцев создали живую цепь единства между Киевом, Львовом и Ивано-Франковском. Это стало символом единения Востока и Запада Украины. День Соборности напоминает важность сохранения территориальной целостности и единства страны, что имеет особое значение в контексте современных вызовов для Украины.

Даты и события 22 января

1506 год – первые швейцарские гвардейцы прибывают на службу к папе Юлия II;

1861 год – французский путешественник Анри Муо обнаруживает в джунглях Камбоджи гигантский храмовый комплекс Ангкор-Ват;

1918 год – в доме Педагогического музея Малым Советом утверждают IV Универсал, провозглашающий Украину независимым государством;

1919 год – Директория УНР провозглашает Акт соединения УНР и ЗУНР. ЗУНР преобразован в Западные Области УНР;

1942 год – из Киева отправляется первый поезд с рабочими, заагитированными на работу в Германии (остарбайтеры);

1963 год – Федеральный канцлер ФРГ Конрад Аденауэр и президент Франции Шарль де Голль подписывают в Париже франко-германский договор о дружбе (Елисейский договор);

1970 год – происходит первый регулярный полет «Боинга 747» с пассажирами на борту – самолет вылетел из Нью-Йорка и через шесть с половиной часов приземлился в Лондоне;

1992 год – канадка украинского происхождения Роберта Боднар, благодаря участию в программе Space Shuttle, становится первой канадкой и первым неврологом в космосе;

1992 год – Филиппины признают независимость Украины;

1992 год – Украина устанавливает дипломатические отношения с Ираном;

1992 год – начинается I Всемирный конгресс украинцев;

2010 год – Виктор Ющенко подписывает Указ о присвоении проводнику ОУН Степану Бандере звание Героя Украины;

2014 год – первые погибшие на Майдане в Киеве.

Кто родился в этот день