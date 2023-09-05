Фермер из Рени выращивает 202 сорта винограда и разные экзотические растения

У жителя города Рени виноградаря Константина Маджара есть множество наград, в их числе — дипломы Национального института виноградарства и виноделия имени Таирова «За самую лучшую гроздь» и «За самую нарядную гроздь». Однажды фермер снял с лозы гроздь, которая могла попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Но распорядился ею иначе…

Как съели рекордную гроздь

У Константина Михайловича на трех гектарах – коллекция из 202 сортов винограда! Он собирал их на всех континентах. Фермер из Рени всегда старался принимать участие в симпозиумах виноградарей. Один из таких проводился в Крыму до его временной оккупации – поехал. Знал, что, помимо прочего, будет проводиться конкурс на самую весомую гроздь винограда.

— В тот год у меня одна гроздь налилась до 7,9 килограмма. Я ее снял, уложил в коробку, погрузил в багажник. В Симферополе заехал к старому товарищу: сели, поужинали, выпили. А он спрашивает: «Виноград, случайно, не привез?» Я ему про конкурс рассказываю, открываю коробку, показываю. «Трогать ее нельзя?» – спрашивает товарищ. «Почему это нельзя?! Кто нам с тобой может что-то запретить?!» — отвечаю. Ну и «распечатали» мы ту гроздь. Всю, конечно, не съели, но в таком виде на конкурс уже не представишь. Приезжаю в Ялту. Победителем конкурса становится парень из Новой Каховки с гроздью весом 3,6 килограмма. И тут председатель жюри говорит: «До рекорда Гиннеса немного не хватает. Рекорд – 3,9 килограмма». Моя-то, получается, дважды превысила рекорд! Но я не жалею, что так вышло – я же угостил товарища. Есть люди, которые трудятся для того, чтобы заработать деньги и славу. А я – просто больной.

Виноград до Киева доведет?

В мирное время к фермеру приезжали за столовым виноградом покупатели из многих областей Украины и столицы – продавался весь урожай.

— В этом году не приезжают, потому что на дорогах Придунавья большие пробки, — рассказывает Константин Михайлович. – Вторая причина: в мегаполисах стало меньше населения и, соответственно, сократились поставки. В этом сезоне я продаю виноград в основном по месту жительства, по 75-100 килограммов в день. Но это – капля в море. Очевидно, придется остатки урожая продавать на вино. А еще — делать вино самостоятельно.

Есть проблемы и на питомнике фермера. Если в былые годы Константин Маджар продавал десятки тысяч саженцев, то в этом году покупателя нет.

– А ведь были годы, когда за моими саженцами столовых и технических сортов приезжали не только из Закарпатья и других областей Украины, но даже из Грузии, — говорит фермер. — Только в Крыму моим виноградом, судя по проданному количеству, засажено порядка одной тысячи гектаров!

Субтропики в степи

Несколько лет назад Константин Михайлович разбил плантации малины и ежевики, и те отлично плодоносят. Скоро созреет инжир — его у Маджара более 10 сортов. Зачем столько?

— Я их испытываю: наблюдаю, какие сорта выдерживают наши зимы, как дают урожай. Еще у меня есть гранат, киви, фисташка и хурма – все они плодоносят. Попробовал даже бананы посадить, но этот опыт не удался. Товарищи меня называют экспериментатором.

На участке фермера есть деревья, которые он относит к разряду «зеленой аптеки». Например, активно использующийся в китайской медицине зизифус.

И, конечно, растут традиционные для юга Одесчины сливы, яблони, абрикосы, персики, груши: ветки едва выдерживают тяжесть плодов. Нашлось место и для грецкого ореха аж восьми сортов!

Дом – в чистом поле

Земельные участки Константина Маджара расположены между городом Рени и селом Долинское. В девяностые годы здесь был выделен большой массив земли для садоводства и огородничества: сотни людей получили наделы. Сначала горожане работали, старались, но с годами землю забросили. В основном из-за того, что начало процветать воровство.

Константин Михайлович выкупил у соседей несколько десятков участков. Провел к ним за свой счет линию электроснабжения, пробурил артезианскую скважину для обеспечения капельного орошения и даже протянул природный газ. Построил возле своих виноградников, сада и огорода дом – прямо в степи. Предусмотрел и гостиничные номера для тех, кто приезжает за продукцией.

Одно удовольствие собирать урожай

Несмотря на большое разнообразие производимой продукции, главная гордость Константина Михайловича – виноградники.

Он отказался от традиционной шпалеры – уверяет, что возделывать на перголе гораздо эффективнее.

Пергола – это ряды арок, увитые виноградной лозой. Такие можно увидеть в росписях древней Помпеи. Перголами, увитыми виноградником, украшали дома римских патрициев.

Но для фермера из Бессарабии – это не блажь.

— На перголе больше площадь питания получается, за счет этого собираем 50-60 тонн винограда с гектара. Лоза плетется практически сама, грозди висят внизу, на уровне глаз – одно удовольствие убирать такой урожай.

Обрезку виноградников Константин Михайлович не доверяет никому – лозу на всех трех гектарах формирует собственноручно.

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