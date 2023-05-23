Veterans HUB ODESA: о жизни после победы и должном уважении к ветеранам

Ежегодно 23 мая Украина отмечает День Героев. Это день памяти тех, кто посвятил свою жизнь в борьбе за независимость нашей страны. Об инъекции свободы свободного гражданина, поддержке военных и приближении победы мы поговорили с руководителем ОО «Veterans Hub Odesa» Александром Голопотелюком.

Боевой путь главы ОО «Veterans Hub Odesa»

После аннексии части Украины: территорий Луганской, Донецкой областей, Крыма, Александра стало очевидным: Украина переходит в войну с россией. Александр Голопотелюк не кадровый военный. «Да решил для себя стать в ряды армии и насколько я могу защищать», – рассказал он.

Мужчина попал в артиллерию в гаубичный дивизион. Там он быстро овладел новой для себя специальностью. В его военных документах был написан «экономист». Но уже через два месяца на Широком Лане получил новые навыки для артиллерии. После учебы выполнял боевые задачи в составе 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Их дивизион был в тогдашней АТО на западных окраинах города Донецка возле Красногоровки и Марьинки.

Несмотря на боевое ранение, Александр продолжает стоять на защите Украины. Говорит, что сегодня те задачи, которые ставит командование, весь личный состав выполняет. Нравственно-психологическое состояние их команды на высоком уровне. «Мы знаем, что мы делаем и для кого мы это делаем. По обеспечению всего хватает: оружия, еды, одежды», – рассказал военнослужащий. В целом, говорит, все идет по плану и украинской победе.

Как изменилась структура Veterans HUB ODESA во время войны

Глава Veterans HUB ODESA рассказал, что после полномасштабного вторжения в их организации изменилась структура целевой аудитории. Восемьдесят процентов тех ветеранов, которые приходили в хаб, вернулись в ряды сил обороны. Психологическая нагрузка легла на семьи военных. Им тоже нужна поддержка. Также в организации остаются ветераны с инвалидностью. «После победы мы ожидаем, что будет около пяти миллионов человек, причастных к ветеранским политикам: полтора миллиона ветеранов и три с половиной миллиона семей ветеранов (погибших, пропавших без вести)», – рассказал Александр. Поэтому Veterans HUB ODESA готовится, что после победы последует резкое увеличение ветеранского сообщества.

Работники изучают опыты и практики других стран, взаимодействуют со всеми стейкхолдерами, причастными к ветеранским политикам, сотрудничают с государственными органами власти. Они доносят до местного совета, что нужно уже сегодня принимать решения, которые в будущем создадут условия для ветеранов: чтобы получить образование, работу, открыть собственное дело, заручиться юридической и психологической поддержкой по принципу «равный-равному».

В хаб чаще всего приходят семьи. Их волнует психологическая поддержка. Бывают трудные вопросы: о людях, пропавших без вести. В хабе есть представитель уполномоченного, занимающегося этой темой. Александр признается, что это очень болезненные вопросы. В их общественную организацию обращаются и семьи погибших. Они нуждаются в юридической поддержке в оформлении документов. Вся информация о деятельности хаба есть на сайте, странице фейсбука, в телеграммах.

Деколонизация и героизация на Одесщине. Как почтить украинских военных?

Александр убежден, что враг выигрывает там, где проигрывает учитель и священник. В условиях, когда популяризируют российские топонимы, гидронимы, личные, связанные с периодами, когда Украину притесняли, ущемляли в правах, ликвидировали независимость, важно помнить об украинских героях. Надо в их честь называть площади и улицы в контексте вопроса декоммунизации и деколонизации.

«Эти топонимы использует российская пропаганда и враждебная риторика должна быть сведена на нет», – пояснил Александр. Он считает, что органы местного самоуправления должны это осознавать и работы определенные шаги, чтобы дать по зубам роспропаганду и отдать должное уважение героям, борющимся за независимость Украины. Он убежден, что сдвиги в этом вопросе в Одессе есть.

Терпение, волонтерство, информационная гигиена. Как гражданским поддержать военных?

По мнению Александра, чувствуется контраст, когда возвращаешься из зоны боевых действий в Одессу. «Играет музыка, работают рестораны и кафе, а порой и запускают фейерверки. Это не совсем положительно воспринимается людьми, только-только вернувшимися с фронта. Такая проблема есть», – поделился впечатлениями Александр. По его мнению, чтобы помочь военным, одесситам, прежде всего, нужно набраться терпения. Победа обязательно будет, но она может быть не столь быстро, как хотелось. Поэтому нужно терпение и выдержка. Если даже не прилетают ракеты, нет угрозы морскому десанту, но война идет. Он напоминает, что сегодня много одесситов и жителей Одесской области на фронте. Следует помнить, что война продолжается. Многие получают ранения и погибают.

Александр просит помогать военным. Например, из-за волонтеров, которым доверяете. Также можно участвовать в ветеранских мероприятиях. «Нашему молодому поколению нужно прививать инъекцию свободы и свободного гражданина, который может критически мыслить», – говорит военный. Он убежден, что нужно учиться фильтровать информацию, не вестись на фейки, то есть следовать информационной гигиене.

Работа для семей военных в Veterano Pizza и «Veterans Hub Odesa»

Сеть Veterano Pizza в Одессе – это представительство всеукраинской сети пиццерии. Есть во многих городах. Была и в Мариуполе, но, к сожалению, уничтожена. В 2021 году Александр стал управляющим в Одессе. Благодаря работе Украинского ветеранского фонда у него появилась возможность открыть вторую пиццерию на проспекте Добровольского. Он выиграл миллион гривен для запуска нового проекта. «Мы ищем пиццейол, администраторов, курьеров. В приоритете ветераны и члены их семей. Мы в первую очередь рассматриваем их резюме и готовы брать их на работу. Это наша политика», – рассказал Александр.

В заведении есть услуга «пицца на подвес» – к примеру, заказчики могут оплатить пиццу для военных, лечащихся в медицинских учреждениях. Курьер Veterano Pizza доставит вкусности по адресу. Это такая социальная составляющая. Александр отмечает, что его пиццерия особенная, потому что команда четко придерживается всех технологических карт и рецептур. Ингредиенты высокого качества и всегда свежие.

Также руководитель «Veterans Hub Odesa» ищет работников в общественную организацию. Нужны кейс-менеджеры, волонтеры (которые помогут с английским), контент-менеджеры, графические дизайнеры и психологи. Эту информацию скоро обнародуют на официальных ресурсах организации.

Читайте также: