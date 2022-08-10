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Чем Красный Крест поможет ветеранам?

Чем Красный Крест поможет ветеранам?

Ветераны войны, получившие инвалидность после 24 февраля 2022 года, будут получать денежную поддержку от международного Красного Креста.

По 100 швейцарских франков (около 3850 гривен) в месяц выделят военнослужащим с инвалидностью I–II групп. Помощь будет выплачиваться в течение четырех месяцев. В ближайшее время заявку на получение помощи можно будет подать через портал «Дія» (сервис «Поддержка»).

Но помощь «Красного креста» не ограничивается только этим добрым делом. Организация помогает многим людям, нуждающимся в помощи. В частности, ее представители распространяют продуктовые наборы для малообеспеченных.

Подробнее о добрых делах Одесского отделения «Красного креста» можно прочитать в нашей публикации: «Добрые дела: кому поможет Красный Крест?».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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