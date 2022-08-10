Чем Красный Крест поможет ветеранам?

Ветераны войны, получившие инвалидность после 24 февраля 2022 года, будут получать денежную поддержку от международного Красного Креста.

По 100 швейцарских франков (около 3850 гривен) в месяц выделят военнослужащим с инвалидностью I–II групп. Помощь будет выплачиваться в течение четырех месяцев. В ближайшее время заявку на получение помощи можно будет подать через портал «Дія» (сервис «Поддержка»).

Но помощь «Красного креста» не ограничивается только этим добрым делом. Организация помогает многим людям, нуждающимся в помощи. В частности, ее представители распространяют продуктовые наборы для малообеспеченных.

Подробнее о добрых делах Одесского отделения «Красного креста» можно прочитать в нашей публикации: «Добрые дела: кому поможет Красный Крест?».

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