Ветеранов АТО приглашают на бесплатный проект в Одессе по трудоустройству

В Одессе 11-13 ноября пройдет семинар, который поможет трудоустроиться ветеранам АТО. На него приглашаются демобилизованные бойцы АТО из Одесской и Николаевской областей.

Как сообщили в “Объединении жен и матерей бойцов-участников АТО”, проект «Ветераны от диалога к трудоустройству» даст возможность пообщаться с топовыми работодателями украинского рынка. Такими, как ПриватБанк, Ощадбанк, Укрзалiзниця и другими. Ветераны также смогут пройти первое интервью.

В течение 3 дней будут организованы встречи и лекции от успешных ветеранов. Все это поможет улучшить навыки общения с работодателями, подготовить себя к собеседованию и понять ожидания работодателей.

Участие в проекте бесплатное. Расходы на проживание и питание иногородних покрываются организаторами.

Проект реализуется при финансовой поддержке Министерства по делам ветеранов Украины.

Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке.

Напомним, в Одессе проблемами ветеранов АТО занимается Ветеранский Хаб, деятельности которого в “Одесской жизни” был посвящен прямой эфир:

Ветеранский Хаб в Одессе В серпні в нашому місті відкрився Veterans HUB ODESA і у нас у гостях його керівник Олександр Голопотелюк. А поговоримо ми про ветеранський рух та про те, як функціонує Хаб. Є питання – задавайте їх у коментах під цим відео. Gepostet von Одесская жизнь am Freitag, 18. Oktober 2019

Фото: ТСН