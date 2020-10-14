Защитник Украины из Одессы рассказал об АТО и боевых товарищах

День защитника Украины для нас стал одним из важнейших праздников. В стране, отстаивающей свою целостность, на фронт сегодня уходят и кадровые военные, и добровольцы. О своем выборе и боевых друзьях нам рассказал участник АТО Андрей Карналь (позывной «Корсар»).

Ушел добровольцем на фронт

Карьеру военного Андрей не планировал. В свое время окончил геолого-географический факультет университета Мечникова. Занимался в военно-спортивном клубе, в охране пришлось поработать.

На фронт решил уйти после событий в Одессе 2 мая. Не хотел, чтобы в родном городе творилось то, что сегодня происходит на Донбассе.

– Родители о моем решении не знали. Жена только через два месяца им сообщила. Скандалили по телефону – требовали, чтобы вернулся, – рассказывает Андрей. – Но я остался, дослужил.

На фронт тогда одной командой отправились почти все его друзья.

– У меня было ощущение, что меня ждут. И, конечно, служить вместе с людьми, с которыми дружишь не один год, намного спокойней, – признается Андрей. – Ты уверен в людях, которые будут прикрывать твою спину, которых и ты будешь прикрывать. Дружба – многое значит. Особенно на линии фронта.

Не хочу, чтобы так было в Одессе

Рота Андрея базировалась в четырех километрах от фронта – под Донецким аэропортом, в поселке Опытное. До начала боевых действий обеспеченные жители Донецка здесь строили свои коттеджи. Война превратила поселок в руины.

– Полуразрушенное село – в нем одни старики с 2014 года живут. Ни света, ни воды, ни газа – буржуйками отапливаются зимой. А за продуктами и медикаментами через заминированное поле в Авдеевку пробираются, – вспоминает Андрей. – Я не хотел бы, чтобы такое было у нас в городе.

О тех, кто прикрывает спину

О том, как «ходил рядом со смертью» на передовой, он рассказывает неохотно. А вот о боевых товарищах говорить может, кажется, без конца. Например, о Жене «Хьюстоне» – пулеметчике, награжденном орденом «За мужество».

– Во время боя он спас сослуживца-пулеметчика. Парень получил тяжелые ранения. Женя его оттащил, оказал первую медицинскую помощь и сам стал за пулемет. Потом навещал раненого в госпитале, помогал ему, – рассказывает Андрей. – Коля «Философ» из Киева много знал, умел общаться и слушать. Иногда он даже заменял нам психолога. У нас и девчонка служила в разведроте – радистка «Рейч». В Киеве каскадером была. Был и шахтер – Сергей «Гросс». Его дом находился на линии разграничения.

«Только возвращайтесь живыми»

Молодые ребята, служившие вместе с Андреем, поступили в военное училище. В этом году выпустились и снова ушли на фронт – уже офицерами.

– Первый раз, когда в отпуск приехал, коробило, что в кафе – куча молодых ребят призывного возраста. А на фронте бойцов не хватает, – вспоминает Андрей. – Но это их выбор, а это наш. А главное, что отпечаталось в памяти, – в оружейном магазине, где напарник хотел магазины для пистолетов купить, хозяйка ему их бесплатно отдала. «Ребята, только возвращайтесь живыми», – сказала. А это дорогого стоит.

Александра Рыбакова

Фото из архива Андрея Карналя