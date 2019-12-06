День ВСУ и День волонтера: как добровольцы помогали армии Украины

5 декабря в Украине отмечают День волонтера, а 6 декабря – День Вооруженных сил. «Одесская жизнь» решила рассказать о военных волонтерах и о том, как армия Украины благодаря им смогла дать отпор во время военного конфликта на востоке страны. Для беседы мы связались с участником АТО, которое ныне ООС, организатором реабилитационного центра «Veterans Hub Odessa» Александром Голопотелюком.

Александр Голопотелюк (позывной «Скиф») учувствовал в АТО в 2014 году в составе 28-ой отдельной гвардейской механизированной бригады. На тот момент Вооруженные силы Украины не были обеспечены всем необходимым для проведения такой масштабной и затяжной антитеррористической операции.

«Я тогда почувствовал на себе этот феномен добровольцев и волонтеров украинского народа. В 14-м году состояние ВСУ было критически неудовлетворительное. Это было как следствие разворовывания армии властью, плохое финансирование и уничтожение её как таковой. Поэтому весь украинский народ откликнулся на проблему и обеспечил почти все военные части всем необходимым», – рассказал Александр.

Неравнодушные обеспечили солдат, начиная с формы, еды, лекарств и оборудования (приборы ночного видения, средства радиосвязи) и закачивая запчастями на технику и самими бронированными машинами.

«Все, чего не хватало армии – восполняли волонтеры и иногда даже с запасом. Трудно переоценить волонтерский вклад в обороноспособность Украины», – поделился ветеран.

На данный момент, исходя из утвержденных Верховной Радой государственных бюджетов за последние годы, можно сказать, что в Украине в оборонной сфере начались изменения, в частности, увеличение финансирование армии. И на данный момент ВСУ получают уже все необходимое за счет государства.

«Конечно, постепенно, и госфинансирвоание армии увеличилось, и логистика военная поменялась в лучшую сторону, и стандарты обеспечения поменялись. А волонтеры смогли выиграть необходимое время, чтобы государство могло, скажем так, перегруппироваться. Оно уже обеспечивает базовые нужды ВСУ: новая форма, техника, стандарты питания, оружие. На данный момент острой нужды в материальной поддержке солдат волонтерами нет», – сказал «Скиф».

И хотя ВСУ уже не столь нуждаются в добровольной материальной поддержке, солдатам все же приятно, когда им передают посылки, пишут письма. То есть воинам уже более нужна моральная поддержка со стороны народа Украины, нежели финансовая.

Особенно такая поддержка необходима ветеранам, которые получили легкие психические травмы во время военных действий. Александр Голопотелюк три месяца назад основал «Veterans Hub Odessa», в котором ветераны могут получить необходимую моральную и психологическую помощь.

Его организация занимается терапией легких психических расстройств в результате военных действий. Это помогает ветеранам вернуться в социум и не чувствовать себя брошенными или ненужными.

«Я могу назвать несколько отягощающих факторов при терапии, но хочу выделить факт того, что некоторые ветераны в не самом лучшем расположении духа просто сидят дома, никуда не идут и ни к кому не обращаются – то есть, замалчивают. У нас уже было два случая, когда приходят мамы ветеранов и говорят, что с их сыном проблема», – рассказал Александр Голопотелюк о деятельности организации «Veterans Hub Odessa».

Во время реабилитации ветераны собираются на различные мастер-классы, воркшопы, тренинги, лекции творческие, тематические встречи и прочее. Вскоре в ХАБе появится и арт-терапия.

«Формат общения, лекций и тренингов в кругу друзей – вот это самые эффективные шаги к возвращению ветерана в социальную жизнь», – подытожил Голопотелюк.

Но даже обычная чашка кофе в кругу друзей может быть эффективна. А само существование ветеранского пространства в городах, в частности в Одессе, уже имеет свой положительный эффект.

Фото: Генштаб ВСУ

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