Велосипедистам на заметку: где в Одессе взять «железного коня» напрокат?

Количество любителей велопрогулок растет во всем мире, а в некоторых городах Европы велосипедов уже больше, чем машин. В Одессе появляется все больше людей, которые вместо общественного транспорта и автомобилей пересаживаются на велотехнику, тем более что это средство передвижения доступно практически всем.

Аренда велосипеда: что понадобится?

Однако покупка велосипеда сейчас по карману не каждому, да и велодорожки, к сожалению, пока еще соединяют не все районы города. Иногда, чтобы проехаться на «железном коне», человеку нужно как-то доставить велосипед в специально оборудованный район. Везти велосипед транспортом не очень-то удобно, да и удовольствия от такой прогулки никакого.

Чтобы облегчить жизнь желающим заняться велоспортом, в Одессе работают точки проката велосипедов. Таких заведений в городе не очень много, но все же они есть.

Для того чтобы взять в аренду велосипед, нужны только деньги и документ, который вы сможете оставить в залог. Иногда залогом могут служить деньги, но сумма эта будет очень значительной, поэтому чаще всего в залог оставляют паспорт. Пункты проката работают без выходных, до позднего вечера.

За часовую прогулку на обычном велосипеде вам придется заплатить от 50 до 80 гривен.

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Адреса пунктов проката велосипедов в Одессе

Куда же можно обратиться в Одессе по поводу проката велосипеда?

Пункт проката «Ритм» расположен в начале Трассы здоровья в Аркадии, рядом с кафе «Крым». Взять велосипед напрокат здесь можно до 22:00. Телефоны: (093) 924-98-89, (068) 253-17-06.

расположен в начале Трассы здоровья в Аркадии, рядом с кафе «Крым». Взять велосипед напрокат здесь можно до 22:00. Телефоны: (093) 924-98-89, (068) 253-17-06. Пункт проката Veliki находится на улице Пушкинской, 28. Работает до 19.00. Телефон: (050) 388-48-22.

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