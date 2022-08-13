Новости Одессы и Одесской области

Велосипедистам на заметку: где в Одессе взять «железного коня» напрокат?

Велосипедистам на заметку: где в Одессе взять «железного коня» напрокат?

Количество любителей велопрогулок растет во всем мире, а в некоторых городах Европы велосипедов уже больше, чем машин. В Одессе появляется все больше людей, которые вместо общественного транспорта и автомобилей пересаживаются на велотехнику, тем более что это средство передвижения доступно практически всем.

Аренда велосипеда: что понадобится?

Однако покупка велосипеда сейчас по карману не каждому, да и велодорожки, к сожалению, пока еще соединяют не все районы города. Иногда, чтобы проехаться на «железном коне», человеку нужно как-то доставить велосипед в специально оборудованный район. Везти велосипед транспортом не очень-то удобно, да и удовольствия от такой прогулки никакого.

Читайте также: Альтернативный транспорт: из личного опыта одесситов (видео)

Чтобы облегчить жизнь желающим заняться велоспортом, в Одессе работают точки проката велосипедов. Таких заведений в городе не очень много, но все же они есть.

Для того чтобы взять в аренду велосипед, нужны только деньги и документ, который вы сможете оставить в залог. Иногда залогом могут служить деньги, но сумма эта будет очень значительной, поэтому чаще всего в залог оставляют паспорт. Пункты проката работают без выходных, до позднего вечера.

За часовую прогулку на обычном велосипеде вам придется заплатить от 50 до 80 гривен.

Вас также может заинтересовать: Как выбрать женский велосипед

Адреса пунктов проката велосипедов в Одессе

Куда же можно обратиться в Одессе по поводу проката велосипеда?

  • Пункт проката «Ритм» расположен в начале Трассы здоровья в Аркадии, рядом с кафе «Крым». Взять велосипед напрокат здесь можно до 22:00. Телефоны: (093) 924-98-89, (068) 253-17-06.
  • Пункт проката Veliki находится на улице Пушкинской, 28. Работает до 19.00. Телефон: (050) 388-48-22.

Еще новости Одессы по теме:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить