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Велодорожки в Одессе: ехать по Люстдорфской дороге стало еще комфортнее (фото)

Велодорожки в Одессе: ехать по Люстдорфской дороге стало еще комфортнее (фото)

В Одессе продолжается обустройство велодорожек, в частности, на Люстдорфской дороге. Так, специалисты коммунального учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» (КУ «СМЭП») продлили полосу для велосипедистов на участке от улицы Тополевой до улицы Китобойной.

Об этом сообщается на странице КУ «СМЭП» в Facebook.

Люстдорфская дорога, велодорожки2

Кроме того, как сообщают коммунальщики, есть приятные новости и для водителей: расширены полосы движения по улице Александра Невского.

«Таким образом, теперь в сторону улицы Тополевой действует три полосы, а именно: крайняя левая полоса отдельно для поворота на улицу Александра Невского»,

– отмечают в КУ «СМЭП».

Люстдорфская дорога, велодорожки3

Работы продолжаются. Но соответствующие дорожные знаки уже установлены.

Люстдорфская дорога, велодорожки4

Люстдорфская дорога, велодорожки5

Люстдорфская дорога, велодорожки6

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Фото КУ «СМЭП»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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