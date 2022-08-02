Велодорожки в Одессе: ехать по Люстдорфской дороге стало еще комфортнее (фото)

Как одесситы проводят воскресенье на запрещенном море (фоторепортаж) В воскресный день отдыхающие заполнили пляжи. И детей притащили. О том, что в любой момент может взорваться мина, они предпочитают не думать. ПОДРОБНЕЕ

Наши герои: настоящий полковник Денис Чаюк Его, прошедшего через тяжелые бои за Луганский аэропорт и Дебальцево, трудно чем-либо напугать. О таких говорят: характер офицера формировался и закалялся на войне. Там же, на поле боя, он оттачивал искусство быть командиром и, как губка, впитывал в себя советы отца-офицера Валентина Спиридоновича – настоящий командир должен быть смелым, решительным и примером для подчиненных. ПОДРОБНЕЕ

Карикатуры из Одессы покоряют европейцев В наши тревожные дни каждый житель Украины, который поддерживает связи с друзьями за рубежом и рассказывает им правду о сплоченности и мужестве украинского народа и Вооруженных сил в борьбе против российской агрессии, может считать себя бойцом информационного фронта. Именно наши боль и печаль за гибель мирных жителей и защитников родных земель, разрушенные города и поселки, уверенность в нашей общей победе дает силу и терпение жителям других стран оказывать мощное содействие Украине и ее вынужденным переселенцам. ПОДРОБНЕЕ