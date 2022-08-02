Велодорожки в Одессе: ехать по Люстдорфской дороге стало еще комфортнее (фото)

В Одессе продолжается обустройство велодорожек, в частности, на Люстдорфской дороге. Так, специалисты коммунального учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» (КУ «СМЭП») продлили полосу для велосипедистов на участке от улицы Тополевой до улицы Китобойной.
Об этом сообщается на странице КУ «СМЭП» в Facebook.
Кроме того, как сообщают коммунальщики, есть приятные новости и для водителей: расширены полосы движения по улице Александра Невского.
«Таким образом, теперь в сторону улицы Тополевой действует три полосы, а именно: крайняя левая полоса отдельно для поворота на улицу Александра Невского»,
– отмечают в КУ «СМЭП».
Работы продолжаются. Но соответствующие дорожные знаки уже установлены.
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Фото КУ «СМЭП»