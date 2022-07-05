Альтернативный транспорт: из личного опыта одесситов (видео)

Непростая ситуация на рынке горючего и повышение цен на проезд в маршрутках Одессы и области заставили многих задуматься над альтернативными видами транспорта. Что говорят те, кто пересел на велосипед или моноколесо, а также на что стоит обратить внимание новичкам в освоении «зеленого» транспорта, узнавала «Одесская жизнь».

Как руководитель информагентства на велосипед пересела

Те, кто сейчас впервые увидят директора информационного агентства «Центр медиа» Викторию Кучурку за рулем велосипеда, вряд ли поверят, что еще несколько месяцев назад она едва держалась на нем. Виктория признается: решилась освоить двухколесный в свои 59 лет благодаря двойной мотивации: во-первых – это нежелание выстаивать огромные очереди на автозаправку, а во-вторых – возможность пользоваться велосипедом сына.

– Когда ты работаешь и все время загружена, у тебя нет возможности уйти и стоять, и искать этот бензин, тем более, что он не везде есть и надо, ну просто выделить на это время. Я поняла, что у меня должна быть в любой момент альтернатива машине, маршрутке, в которой, как говорится, еще более жарко. А спонсор моего катания – это сын. И за велосипед и за то, что он все время меня толкает на какие-нибудь авантюрные вещи. Сын, проехавший по автостопу полмира, а может и больше, – рассказывает Виктория.

К цели, несмотря на сложности

По словам Виктории, в последний раз она садилась на велосипеде еще в детстве. И хотя какие-то навыки управления двухколесным остались, их оказалось недостаточно для езды на большие расстояния, да еще на современном байке сына. Но поняла она все это уже по пути из дома на работу.

– Я надела спортивный костюм, взяла в рюкзак все свои вещи, села на велосипед и поехала. Через уже три квартала я «сдохла», но вижу, что возвращаться назад тоже тяжело и я решила все-таки доехать с Таирова до 2-й станции Большого Фонтана. Я была вся мокрая. У меня никак не получалось хорошо зазвенеть на колокольчик, я кричала: «дилинь-дилинь». Потом человек моих лет говорит: что «дилинь-дилинь»? Я говорю: 45 лет перерыва между катанием на велосипеде. Он посмеялся и пропустил меня. Но тут я доехала до Артиллерийского переулка, и дорожка резко заканчивается без всякого предупреждения. Затормозить я смогла, велосипед остановился, а я нет. Полетела кубарем, я оказывается очень тяжелая, лечу очень далеко, какая-то женщина подбежала, отряхнула меня. Что я хочу вам сказать: в первый день оказалось, что живу я очень далеко от работы, – вспоминает Виктория Кучурка.

Возвращалась с работы в тот день Виктория тоже непросто. По дороге домой она дважды упала и получила несколько больших ссадин и царапин. Но, несмотря на все сложности, езду на велосипеде не оставила и сейчас уже катается более уверенно. Но главное – это повод гордиться собой, ведь она доказала себе, что способна овладеть чем-либо, если по-настоящему этого пожелает.

Если для хобби – покупать не обязательно

Еще одна сотрудница нашей редакции Ольга Хилько в отличие от своей начальницы Витории Кучурки в детстве опыта езды на велосипеде не имела. По признанию женщины, много лет она только мечтала покататься на двухколесом и только в 52 года решилась осуществить заветное желание.

– Удобнее всего мне было, вот на тот момент на начале Трассы здоровья. Я понимала, что там, скажем так, есть четкая территория для велосипедистов. То есть я там не буду, скажем, так, своими навыками, ну скорее с полным отсутствием навыков мешать кому-то. Я понимаю, что там люди прекрасно осознают, кто едет, как едет и как им нужно себя вести. Ну, первый раз просто подошла к этой стоянке, прочла правила, зарегистрировалась на сайте и перечислила 100 гривен на свой счет, все, взяла велосипед в аренду и уехала. Ну, уехала – это громко сказано. Два раза, две аренды я пользовалась им как самокатом, – вспоминает Ольга.

Первый свой заезд на велосипеде Ольга провела в мае. И хотя недостаток навыков не позволял ей в полной мере наслаждаться этим занятием, желание продолжать его не утихло. Пока женщина катается только для удовольствия, говорит, с удовольствием и сейчас выбрала бы двухколесный вместо маршрутки или авто, но для этого нужен собственный велосипед. Покупать его пока не по карману, поэтому сейчас ездит только на арендованных и это уже стало ее любимым хобби. Но и в нем есть свои правила. В частности, по словам Ольги, тарификация арендного времени велосипеда автоматически длится час, даже если вернуть велосипед на базу на несколько минут позже.

– Тарификация: час – 30 гривен, соответственно, если два часа – 60 гривен. То есть если ты немножко не успеваешь, переплачивать еще там за минуту-две не очень приятно. Не всегда есть возможность кататься там еще час.

В идеале, желательно, чтобы впервые с вами пришел арендовать тот, у кого есть велосипед. Просто чтобы с вами пришел человек, который может вам подсказать: ага, вот здесь плохое сиденье, а вот здесь надо его выровнять, а вот здесь высота, а тут руль неудачен. Вот эти моменты, первый раз я была с сестрой, она мне вот эти акценты немножко расставила и просто давала советы: здесь ты вот становишься на педаль, отталкиваешься просто ногой и держишь баланс. Возможно, я бы до этого дошла сама, скорее всего, дошла бы, но вот эти моменты – дополнительный стресс, и если этого можно избежать, то лучше избежать, – советует Ольга.

О преимуществах моноколеса

Несмотря на все преимущества велосипеда, у него есть и свои недостатки, в частности, необходимость постоянно крутить педали и наличие места для парковки или хранения. К тому же, руки во время езды велосипедиста должны быть всегда на руле. Совсем другое дело – моноколесо. В последние годы у него все больше поклонников из-за его легкости и мобильности, а также большей свободы для движения по сравнению с велосипедом.

Один из заядлых водителей-моноколесников – депутат Одесского горсовета и глава городской транспортной комиссии Петр Обухов.

– Я пользуюсь этим видом транспорта уже полтора года и очень доволен. Если сравнивать с автомобилями, то ты можешь ехать по тротуару, можешь по дороге. Можешь ехать через парк, а если там где-то пробка – ты можешь ее объехать. И поэтому я думаю, что во время пробок, особенно по центру города – это самый быстрый вид транспорта. Максимальная скорость у этой модели 40 километров в час, я себе поставил лимит в 30 километров в час, чтобы это было безопасно. Можно ездить зимой, летом, во время дождя, то есть никаких проблем с этим нет. Заряда хватает мне где-то на 50-60 километров. И самое главное – если нужно куда-то ехать на машине, то я его сложил и положил в багажник автомобиля и поехал туда на машине. Или с ним можно заходить в магазин, в рестораны, не нужно думать там о парковке, о том, где хранить. Я даже на сессии горсовета приезжаю на колесе и оставляю на охране, – говорит депутат.

По словам Петра – одним из преимуществ моноколеса, кроме свободы передвижения и независимости от горючего, является меньшая вероятность его случайной кражи. Дело в том, что вес одноколесного составляет 21 килограмм, и поэтому его довольно трудно быстро схватить и унести. Вдобавок научиться водить его сразу же практически невозможно. Последнее, в то же время, и недостаток моноколеса, и это нередко отталкивает тех, кто собирался пересесть на него с другого транспорта.

– Очень тяжело научиться ездить. Я смог ехать, не держась ни за что только на четвертый день. А так, чтобы это было уверенно, чтобы, например, заезжать на небольшие бордюры – это несколько месяцев длится. Потому что это очень необычно для нашего организма, тебе нужно стоять, держать равновесие и немного наклоняться вперед, и мозг думает, что ты сейчас упадешь. А на самом деле, это команда колеса ехать быстрее, таким образом оно поддерживает тебя в движении, – рассказывает Петр Обухов.

И все же главным препятствием для популяризации большинства видов «зеленого» транспорта в Одессе глава городской транспортной комиссии считает пока что несовершенную транспортную инфраструктуру города, в частности – отсутствие достаточного количества велодорожек и парковочных мест и подзарядки электротанспорта. Но пока в стране идет война – всего этого в городе делать не будут, ведь капитальное строительство в это время запрещено.

Наибольший спрос на «зеленый» транспорт – на Одесчине и Киевщине

При этом стоит отметить, что, по статистике, наибольший спрос на «зеленый» транспорт в Украине именно в Одесской, а также Киевской областях.

Несмотря на несовершенство инфраструктуры, спрос на альтернативные виды транспорта в Одессе и области продолжает расти. Кстати, по данным аналитиков OLX, наша область – одна из лидеров по заинтересованности электротранспортом. Как свидетельствуют показатели компании «Бум», переход на альтернативный электротранспорт (мотоциклы, самокаты и скутеры) произошел в предпоследнюю неделю мая. Больше всего интересовались предложениями на Киевщине, Одесщине и Львовщине.