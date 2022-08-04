В Одессе установили необычный дорожный знак – где и что означает? (фото)

В Одессе появился новый дорожный знак на улице Академика Вильямса перед улицей Ильфа и Петрова. Он означает, что из крайней правой полосы двигаться прямо могут только велосипедисты.

Об этом рассказали коммунальщики «Специализированного монтажно-эксплуатационного подразделения» (КУ «СМЭП»).

Таким образом, поясняют в СМЭП, теперь водители при совершении маневра, должны уступать дорогу велосипедистам, двигающимся прямо.

В ближайшем будущем такие знаки планируется установить по всему городу, где будут обустроены велодорожки.

Кроме того, коммунальщики сообщили, что велодорожку по Люстдорфской дороге продлили на участке от улицы Китобойной до улицы Дмитрия Донского.

Напомним, ранее велополосу на Люстдорфской дороге продлили на участке от улицы Тополевой до улицы Китобойной.

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Фото с Facebook-страницы КУ «СМЭП»