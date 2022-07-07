В Одессе обновили разметку и велодорожки – где можно ехать с комфортом? (фото)

Одесские коты-патриоты: на фасаде общежития поселился усатый «выпускник» (фото) К этим ярким и забавным хвостатикам «нового формата» одесситы уже привыкли: с начала военного положения они начали появляться на стенах домов на улицах Софиевской, Преображенской, Дворянской, Праведников мира, в районе железнодорожного вокзала и во многих других местах. ПОДРОБНЕЕ

Появились новые фото и видео с места трагедии в Сергеевке 1 июля российская авиация нанесла ракетный удар по пгт. Сергеевка в Одесской области. К настоящему моменту известно о 21 погибшем и 38 раненых. ПОДРОБНЕЕ