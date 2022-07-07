В Одессе обновили разметку и велодорожки – где можно ехать с комфортом? (фото)

Специалисты одесского коммунального учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» (КУ «СМЭП») обновили дорожную разметку на улицах Среднефонтанской, Семинарской и Итальянском бульваре.
Как сообщается на Facebook-странице учреждения, особое внимание уделили обновлению велодорожек.
«Наша команда продолжает создавать комфортабельные условия для участников дорожного движения.
Будьте внимательны, берегите себя и своих близких, не паркуйте автотранспорт на велодорожках и соблюдайте Правила дорожного движения!»
– призывают коммунальщики.
Кстати, напомним, что одесситы все чаще отдают предпочтение альтернативному («зеленому») транспорту, о чем можно узнать в нашей статье.
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, какое нововведение появилось на улице Каманина, как обезопасили велосипедистов на Фонтане, а также о том, как преобразилась одесская Привокзальная площадь.
Фото КУ «СМЭП»