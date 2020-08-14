Предстоящий капремонт Деволановского спуска: асфальт или брусчатка?

«Одесская жизнь» уже рассказывала о том, как выглядит сейчас «убитый» спуск. И вот, наконец, мы, кажется, дождались: работы скоро стартуют. А с ним — и новые вопросы.

Аукцион по выбору подрядчика уже прошел. Как сообщает система Госзакупок Prozorro, капремонт «канавы» будет производить компания «Ростдорстрой».

В ходе ремонта на Деволановском спуске должны заменить все коммуникации, сделать дорогу и тротуары. Сроки проведения работ — с августа сего года до конца 2022 года.

Пока что есть много вопросов. Как известно, многие так называемые здания на Деволановском спуске находятся в частной собственности. Большая часть из них находится в состоянии полного распада, или близки к таковому.

Ну а пока одесситы обеспокоились вопросом, что будет с дорожным покрытием при капремонте спуска. И здесь мы снова сталкиваемся с острой проблемой «старая одесская брусчатка».

На платформе «Социально активный гражданин» уже появилась петиция. Ее автор — Владимир Лукъянов. Он сообщает, что «стало известно, что при проведении капитального ремонта Деволановского спуска чиновники мэрии планируют демонтировать брусчатку и вместо нее постелить асфальт. Хотелось бы обратиться к местному голове Геннадию Труханову с просьбой уложить заново брусчатку, а не асфальт, после ремонта Деволановского спуска. Историческая частичка города — брусчатка, — к сожалению, постепенно исчезает с улиц Одессы. На самом деле брусчатка выполняет очень много полезных функций, в отличие недолговечного асфальтно-битумного покрытия».

Автор петиции приводит аргументы в пользу брусчатки:

Во-первых, она позволяет впитывать дождевую воду. Это в свою очередь помогает избежать серьезного затопления городских улиц.

Во-вторых, брусчатка намного прочнее и практичней. На ремонт асфальтного покрытия приходится каждые четыре-пять лет выделять средства из бюджета.

В-третьих, это колорит. Брусчатка добавляет атмосферу старины в окружающую среду. Туристы едут в другие города за исторической атмосферой, за колоритом.

Напомним, что у одесситов есть время подписаться в поддержку петиции до 11 ноября сего года. Для рассмотрения петиции мэром необходимо собрать 1000 подписей. Пока она набрала очень много голосов…

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Деволановский спуск Деволановский спуск Деволановский спуск Деволановский спуск Деволановский спуск Деволановский спуск Деволановский спуск

Фото: Мария Котова