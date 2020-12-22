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Одесская Канава: мега-бобины, оградительные ленты и обычная жизнь Деволановского спуска (фото)

Одесская Канава: мега-бобины, оградительные ленты и обычная жизнь Деволановского спуска (фото)

На исходе года корреспондент «Одесской жизни» снова побывала на Деволановском спуске. На сегодняшний день здесь все по-прежнему. Тем не менее, одесская Канава уже может похвастаться первыми признаками реконструкции. Оградительные ленты, мега-бобины с кабелем, кое-где уже появились и другие следы предстоящей масштабной реконструкции.

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Все остальное — по-прежнему. Пройдя спуск от начала до конца, мы запечатлели его еще раз, может, уже на память. Реконструкция Деволановского спуска — уже не просто мечта о преображении Канавы. За него таки «взялись».

Одесская канава, кабеля

Первые признаки грядущей реконструкции

По страшноватому пути заглянула наугад и в один из жилых домов Канавы (№4), а это, скажу я вам, еще то «зрелище».

Одесская канава, вид с моста

Вид с моста Коцебу

При этом со стороны улицы Еврейской Деволановский может похвастаться и новыми зданиями. А со стороны Таможенной площади — жилым домом №1, жители которого однажды решили, что даже «приписанный» к Канаве старый одесский двор можно превратить в оазис-картинку…

Одесская канава, дом №4

Во дворе дома №4

Ну а пока Деволановский живет себе обычной жизнью: здесь очень боятся дождей и снега, стараются не выходить в сумерки и темное время суток, опасаются очередных завалов и пожаров.

У Деволановского спуска есть и своя страничка в Facebook. Так и называется — «Канава (Деволановский спуск)». Кстати, благодаря ей я узнала, что у этого места существует еще несколько «имен» — «Дно. Яма. Гетто. Одесский Бронкс».

О сегодняшнем дне этого столь «многоименного» спуска — в нашем фоторепортаже.

Одесская канава, Деволановский спуск
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Одесская канава, руины
Одесская канава, вид с моста
вид с моста Коцебу на Деволановский спуск
Одесская канава, жилой дом
Одесская канава, во дворе дома
Одесская канава, дворик

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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