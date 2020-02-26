Когда в Одессе начнет работать трамвайный маршрут «Север-Юг»?

Одесситы продолжают ожидать запуска самого длинного в городе трамвайного маршрута – «Север-Юг». Он должен связать два крайних района города — поселки Котовского и Таирово.

Разговоры о таком трамвае ведутся вот уже несколько лет. Обещаний было много, назывались разные сроки. Одесситы даже окрестили планы по созданию скоростного трамвайного маршрута «Север-Юг» легендой и мифом. Уж слишком много раз откладывался этот проект.

Но теперь появилась ясность. Дата не слишком радует, – ведь ждать придется еще два года, – но уж точно вселяет надежду. О трудностях скоростного трамвая узнавала «Одесская жизнь».

Идея на миллион

Маршрут «Север-Юг» должен пролегать от 11-й станции Люстдорфской дороги (на Таирова) до остановки «улица Паустовского» (на поселке Котовского). В перспективе маршрут станет скоростным, но вначале это будет обычная по скорости, но самая длинная по протяженности трамвайная линия в Одессе. В обычном (нескоростном) режиме маршрут обещали открыть еще в конце 2018 года, затем сроки перенесли на первую половину 2019-го.

Сегодня линия «Север-Юг» существует, но состоит из двух частей. Южную часть «обслуживает» трамвай №3, а северную – трамваи №1 и №7. Соединяться маршруты в один должны возле Пересыпского моста, где специально была проложена полноценная рельсовая развязка.

Общая протяженность трамвайного «Север-Юга» составит 68,07 километра. По задумке чиновников, от конечной до конечной маршрута можно доехать за 1,5 часа. Наш корреспондент проверил это и выяснил, сколько на самом деле сегодня нужно потратить времени на поездку на трамваях от Таирова до Поскота.

Эксперимент «Одесской жизни»

Отправной точкой поездки была 11-я станция Люстдорфской дороги. Вагоны курсируют стабильно — каждые 7-10 минут. На крупных развязках, где рельсы пересекают автомобильную дорогу — на проспекте Глушко, площади Толбухина и 1-й станции, трамвай в пробки не попадал. Пока не доехал до Новощепного Ряда. Это расстояние вагон прошел за 41 минуту.

А вот на Преображенской и ждала засада: произошла авария и дальше вагон идти не мог. Это один из главных проблемных участков маршрута, ведь на Преображенской автотранспорт движется прямо по рельсам, и даже при незначительном ДТП трамвай не может продолжать путь. Поэтому придется или простоять в пробке не меньше часа, или искать другой транспорт. Как нашему корреспонденту, который пересел на 121 маршрутку, чтобы доехать до Пересыпского моста. Это заняло 20 минут.

А от моста до улицы Паустовского можно добраться 1-м или 7-м трамваем. Дожидаться вагона пришлось 6 минут. Этот участок наш корреспондент проехал за 48 минут.

Таким образом, общее время поездки от 11-й ст. Люстдорфской дороги до ул. Паустовского в будний день и не в «час пик» составило 2 часа и 3 минуты.

По последним данным

Сделать этот маршрут непрерывным и скоростным — главная задача одесской мэрии и горэлектротранса. И вот теперь стало известно, что «Север-Юг» будет запущен только через два года, сообщил директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета Александр Илько.

Именно столько времени специальным службам понадобится, чтобы решить самые проблемные вопросы скоростного трамвая.

Так, в этом году дорожники планируют закончить ремонт спуска Маринеско. Также в планах, наконец, начать реконструкцию Новощепного ряда.

– Работы начнут весной-летом и продлятся около года. Также в 2020 году мы планируем закупить более 20 многосекционных трамваев, – заявил Александр Илько.

Кроме того, в 2021 году начнется обновление трамвайного полотна на поселке Котовского — чтобы вагоны двигались гладко и быстро.

Таким образом, за два года трасса «Север-Юг» должна быть завершена.

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