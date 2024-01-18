Могут ли выгнать из школы за плохое поведение и плохое обучение

— Добрый день. Скажите, пожалуйста, если у ребенка плохое поведение и плохо учится в школе, имеют ли право нас выгнать из школы?

– Нет, не имеют такого права. Украинское законодательство предусматривает лишь один случай — когда по итогам обучения в 9-м классе профильного учебного заведения ребенок по профильным дисциплинам получил оценки 3 балла и ниже по 12-балльной шкале. Например, ребенок учится в физико-математическом лицее и получил 3 или менее балла по физике или математике. Тогда ее могут не отнести к 10-му классу.

Но родители должны осознать, что плохое поведение ребенка нарушает право на получение качественного образования других учащихся в классе. Родителям необходимо установить контакт с ребенком и учителями. Следует привлечь школьного психолога и дать ему разрешение для работы с ребенком, чтобы понять причины такого поведения. Он сделает психологическую диагностику класса и ребенка и, при необходимости, проведет необходимую работу в классе и коррекционную работу с ребенком, чтобы улучшить ситуацию. Психолог также может рекомендовать родителям обратиться к другим специалистам. Родители также могут обратиться к психологу вне школы.

Часто, защищая права собственного ребенка, родители забывают о правах других учащихся. Возникают конфликтные ситуации, влияющие на всех участников образовательного процесса. Кроме того, каждому из нас важно помнить, что кроме прав мы имеем также обязанности и несем ответственность за наши действия и действия несовершеннолетних детей.

Должны помнить простой тезис: мое право обеспечено тем, как человек рядом выполняет свои обязанности, и наоборот — мой долг состоит в том, чтобы права других людей рядом были также обеспечены. Но, к сожалению, в нашем посттоталитарном обществе такая логическая цепочка еще не прижилась в головах всех украинцев.

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