Может ли ребенок с инвалидностью учиться дистанционно

Добрий день. Может ли ребенок-ВПЛ с инвалидностью учиться дистанционно в учебном заведении не по месту жительства? К примеру, жить в Харькове, а учиться в Киеве?

Учиться дистанционно ребенок с инвалидностью может, но это очень сложно. Многое зависит от нозологии (прим. ред. – вида нарушения у ребенка, определяемого медицинскими работниками). Такому ребенку важно иметь физический контакт с учителем и помощником учителя.

Нужно понимать, будет ли школа способна обеспечить дистанционно такой контакт с учетом особых потребностей ребенка. Думаю, стоит проконсультироваться по этому вопросу со специалистами по ИРЦ, чтобы услышать еще их мнение.

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