Недострой под Одессой: что с мостом через Сухой лиман? (фото)

На прошлой неделе Администрация морских портов Украины объявила о капитальном ремонте понтонной переправы через Сухой лиман. Параллельно с этим идет строительство моста через лиман. «Одесская жизнь» узнала, на каком этапе сейчас эти работы.

Изначально мостовой переход находился в коммунальной собственности города Черноморска. В 2016 году здесь построили мост и бетонные опоры, установили металлическое пролетное строение, начали устройство земляного полотна. Однако работы неоднократно останавливались, а после вовсе были заморожены из-за якобы недостатка средств, на который сетовали местные власти. С тех пор и до настоящего времени весь транспортный поток идет по временной понтонной переправе, техническое состояние которой в последнее время как только не критиковали.

Летом нынешнего года решением Кабинета министров мост через Сухой лиман был передан с баланса Черноморского городского совета в ведение Государственного агентства автодорог. А победителем тендера на завершение строительства стало ООО «Ростдорстрой». С июля работы на объекте были возобновлены и велись по скорректированному графику.

Сейчас в основном ведутся работы по устройству земляного полотна на обоих подходах к мосту. На участке работают 10-15 строителей, каждый отвечает за определенный этап. Приблизительно каждые полчаса на объект приезжает полная фура песка, который высыпают в заранее указанных местах. После этого его равняют экскаватором и плотно трамбуют специальным катком. Отдельно бригады по двое рабочих укрепляют границы съезда с моста и убирают строительный мусор.

По словам жителей села Малодолинского, где находится мост, весь ремонт проходит довольно плавно, а иногда даже слишком медленно.

«Работа идет. Каждый день тарахтит техника, рабочие переходят с места на место, но почему-то общая картина не сильно меняется», — говорит местный рыбак Николай.

Отметим, что в 2018 году работы оценили в 217 млн гривен, на август текущего

года потрачено уже около 130 млн. Завершить строительство и открыть движение по мосту планируется в 2021 году, конечно, если в очередной раз все не заморозят.

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