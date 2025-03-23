Академик в 30 лет

Марк Крейн – это знаменитый математик, автор более 270 работ по различным разделам алгебры, анализа, теории функций, функциональному анализу, теории интегральных и дифференциальных уравнений, математической физике и аналитической механике.

Родился он в 1907 году в Киеве, но высшее образование получил в Одессе. Он учился в Одесском институте народного образования. Да так великолепно показал себя, что был оставлен там работать, стал в нем завкафедрой математической физики. В 26 лет он уже профессор, в 32 года – член-корреспондент Академии наук УССР.

Работал в учебных заведениях и научно-исследовательских институтах Одессы, Харькова, Киева. В 1930-1933 годах преподавал в вузах Одессы. В 1933 году основал и возглавил кафедру теории функций в Одесском университете, где был назначен профессором. В 1952-1954 годах возглавлял кафедру высшей математики в Криворожском горнорудном институте.

С 1954 года работал в Одесском инженерно-строительном институте, поскольку из-за своей национальности (он был евреем) был уволен из университета. А еще Марк Крейн – Лауреат Государственной премии УССР в области науки и техники (1987), Почетный член Американской академии искусств и наук (1970).

Премия Крейна и память о великом одессите

Давайте, уважаемые читатели, признаемся сами себе, что подавляющему большинству из нас, восторженные отзывы профессионалов-коллег Марка Крейна, типа «он методом направляющих функционалов получил общие теоремы о разложении по собственным функциям самосопряженных обыкновенных дифференциальных операторов!!!» мало о чем говорят.

Так что давайте просто поверим людям, утверждающим, что Марк Григорьевич – гордость математической науки Украины и Одесчины в частности. И что недаром в 2007 году в Украине была учреждена Премия Национальной академии наук, которая носит имя выдающегося одесского математика.

Весьма показательно, что в том году ее лауреатом стал Вадим Адамян – аспирант Марка Крейна периода его работы в ОИСИ. Среди его учеников – 20 докторов и порядка 50 кандидатов наук, академик и три члена-корреспондента.

Умер гений математики Крейн в 1982 году в Одессе. На здании главного корпуса Одесского университета установлена мемориальная доска в его честь, как и на стене дома, где он жил, на улице Конной (ранее Артема, Приморский р-н).

Помнят Крейна не только в Одессе, не только в Украине. Его нынешние «собратья» по профессии во Всемирной сети создали «его» страницы, причем на множестве языков мира.

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