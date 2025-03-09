Будущий академик родился в тюрьме

Александр Богомолец – известный ученый-медик, основоположник украинской школы патологической физиологии, эндокринологии и геронтологии, основатель первых НИИ медицинского профиля, организатор украинской науки.

Жизнь этого нестандартного человека и началась нестандартно: он в мае 1881 года родился в… лазарете Лукьяновской тюрьмы (Киев). Его мать входила в руководство леворадикального Южно-русского рабочего союза, была арестована в январе 1881 года и получила 10 лет каторги. Дитя вскоре передали его отцу.

Свою мать Саша увидел лишь в 1891 году, когда его отец при помощи Льва Толстого получил разрешение навестить жену в Сибири. Там будущее медицинское светило заразился туберкулезом от матери… Вскоре она умерла от этой болезни.

Учеба в Одессе

Учился в гимназии (окончил с отличием), поступил на юрфак Киевского университета, желая стать адвокатом. Вскоре разочаровался в юриспруденции и перешел на медицинский факультет, а в 1901 году перевелся в Новороссийский университет в Одессе. Свою первую научную работу опубликовал в 1902 году. Под конец учебы Александра Богомольца в Одесском университете в его списке было уже 5 научных работ.

В университете он увлекся изучением эндокринологии, нервной системы. В 1907 году Богомолец окончил университет с отличием и в том же году стал ассистентом на кафедре общей патологии Новороссийского университета в Одессе. В 1909 году защитил докторскую диссертацию.

Оппонентом при защите был известный физиолог, академик Иван Павлов. Он высоко оценил работу соискателя. Александр Богомолец стал самым молодым в россии доктором медицины – тогда ему было 28 лет. В том же году стал доцентом кафедры общей патологии медицинского факультета своего «альма матер».

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Создатель патофизиологии

Вскоре уехал в командировку в Париж для подготовки к профессорскому званию. По возвращении был утвержден профессором кафедры общей патологии и бактериологии университета, но уже в Саратове.

Здесь он с учениками заложил основы новой отрасли в медицинской науке – патофизиологии: сам подобрал штат кафедры, за свои кровные закупил научные приборы. Одновременно с чтением лекций проводил исследования для клиник, принимал больных, а во время Первой мировой войны проводил эпидемиологические исследования. Одним из первых указал на связь аллергии и иммунитета.

В 1918 году профессор Богомолец создал первое в стране (Российской империи) научно-исследовательское учреждение медицинского профиля – Государственный институт микробиологии и эпидемиологии. В Саратове Богомолец начал работу над первым в мире учебником по патофизиологии. Работа над ним продолжалась до конца его жизни.

«Краткий курс патологической физиологии», опубликованный в 1921 году, в итоге разросся до 5-томника. За эту работу Александру Богомольцу была присуждена Сталинская премия (1941).

В 1937 году Богомолец сделал свое важнейшее изобретение – иммунную сыворотку, ускорявшую заживление ран и активизировавшую иммунную систему. «Сыворотка Богомольца» успешно применялась для лечения инфекционных болезней и переломов. В годы Второй мировой она имела огромный спрос в госпиталях.

В 1925 году профессор Богомолец был назначен завкафедрой патофизиологии медицинского факультета московского университета. С 1926 года – создатель и руководитель отделения экспериментальной патологии в Институте Высшей нервной деятельности, а также лаборатории экспериментальной онкологии.

Участвовал в создании первого в мире Института гематологии и переливания крови. Там под руководством Богомольца была разработана уникальная методика консервации донорской крови, которая до сих пор применяется практически без принципиальных изменений. Тогда же Богомолец и его ученики установили универсальный донорский характер 1-й группы крови.

Президент украинской академии наук

В 1930 году Богомолец был избран президентом Академии наук УССР. Переехав с группой учеников в Киев, он создал Институт экспериментальной биологии и патологии и Институт физиологии. В Киеве он основал «Физиологический журнал» АН УССР, организовывал ежегодные широкие научные конференции по актуальным проблемам медицины. В итоге Богомолец превратил Киев в один из самых престижных научных центров СССР.

Богомолец возглавлял Академию Наук УССР в жуткие годы сталинизма. Спасением от НКВД ему были обязаны известный украинский демограф Михаил Птуха, основоположник украинской экономической географии Константин Воблый, математик Николай Крылов, физик-ядерщик Александр Лейпунский, который создал первый в СССР ядерный реактор на быстрых нейтронах. Богомолец также смог, хотя и не надолго, отсрочить арест выдающегося украинского историка и востоковеда Агафангела Крымского.

В 1941 году вместе с Академией наук УССР был эвакуирован в Уфу, там организовал выпуск сыворотки для лечения осложнений при огнестрельных ранениях. В 1944 году за «выдающиеся заслуги в области науки, за создание ценнейших препаратов для лечения ран и переломов костей» удостоен звания Героя Социалистического Труда. Весной 1944 года Богомолец вернулся в Киев, где возглавил работы по воссозданию АН УССР.

Увы, но со своим здоровьем академик медицины справиться не мог. В 1943 году у него произошел прорыв плевры на фоне давнего туберкулеза, которым он заразился еще в детстве от матери на каторге. Повтор у заядлого курильщика Богомольца произошел в 1946 году. 19 июля его не стало… По улицам еще не возрожденного после бомбежек Киева гроб с военными почестями везли на артиллерийском лафете.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон – Одесса