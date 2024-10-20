В Одессе у памятника Пушкину прошел пикет против его сноса (фото, видео)

Как прошел пикет за Пушкина

Как передает с места события корреспондент «Одесской Жизни», молодежи среди протестующих не было. Одна участница возложила цветы к бюсту, другие читали стихи и проговаривали основные тезисы своего протеста.

Михаил Голубев, один из активистов, заявляет, что на следующей неделе будет обнародовано письмо ЮНЕСКО, направленное на защиту памятника.

«На следующей неделе будет обнародовано очень мощное письмо ЮНЕСКО от одесситов. И все увидят, кто в этом городе маргинал, а кто нет. Одесса, безусловно, против сноса Пушкина на 90%», – рассказал Голубев.

По мнению активиста, Одесская община имеет свою уникальную память и культурное наследие, к которому принадлежит и Пушкин.

«Он может и не жил в Житомире или Харькове, но здесь он жил и отличился. Он был гениальным поэтом, являющимся частью одесской идентичности в нашей памяти. Каждый город имеет свою локальную память, и мы имеем свою, это нормально», – добавил Михаил Голубев.

Активистов обвиняют в пророссийской позиции

Кроме того, Михаил Голубев отметил, что в социальных сетях его часто обвиняют в пророссийских взглядах за защиту памятника. Михаил резко отвергает такие обвинения и напоминает о своем участии в организации Одесского Евромайдана в 2013 году.

«Я был в комитете организации Одесского Евромайдана. Именно здесь, в 2013 году, прошел первый митинг Одесского Евромайдана. Он проходил под портретами Пушкина с его цитатами», – отмечает активист.

При этом пикеты проходят под украинским флагом, некоторые активисты переходят на украинский язык.

Почему на акции выходит мало людей?

Объясняя низкую явку на акции, а это 7-10 человек на каждом мероприятии, Голубев подчеркивает, что многие одесситы боятся возможных последствий таких мероприятий.

«Люди боятся. Демьян Ганул может запугать, ходя с молотком , я не знаю, с чем он там ходит, но люди боятся», – говорит активист.

Он также упоминает о недавнем посте руководителя Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Сергея Гуцалюка, в котором тот намекнул на возможность повторения событий 2 мая.

«Это не была прямая угроза, но она была понятна», – добавляет Голубев.

Несмотря на эти угрозы, активист считает, что даже из-за небольшого количества участников нельзя преуменьшать значение акций.

«Я считаю, что если 10 человек приходит, то это уже хорошо», – подытожил Голубев.

По его мнению, реальную картину поддержки можно было бы оценить, проводим социологические опросы.

О том, как прошел прошлый пикет, и как представители областной топонимической комиссии аргументировали решение о сносе памятника Пушкину, читайте здесь.

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