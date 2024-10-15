В Одессе закровоточил Пушкин – фотофакт

Сегодня, 15 октября 2024 года, в Одессе в очередной раз «досталось» памятнику Пушкину на Приморском бульваре – его (уже не в первый раз) облили красной краской.
Об этом сообщил у себя в соцсетях известный одесский общественник Демьян Ганул.
«Памятник Пушкину (Ганул переиначил фамилию русского поэта на более нецензурный лад – ред.) закровоточил», – кратко прокомментировал активист.
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Как сообщают местные Телеграм-каналы, в настоящее время памятник отмывают коммунальщики.
Напомним, в ноябре прошлого года памятник Пушкину облил красной краской одесский художник Ярослав Войцеховский, а в августе этого года в День независимости Украины, Пушкина на Думской площади «украсили» табличкой с надписью «Хочу в музей до Каті».
А на прошлой неделе у злосчастного памятника «отметилась» неизвестная девушка, которая забросала бюст поэта яйцами.
Ранее «Одесская жизнь» поинтересовалась у одесситов, нужен ли в Одессе памятник Пушкину.