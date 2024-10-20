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В Одесі біля пам’ятника Пушкіну пройшов пікет проти його знесення (фото, відео)

В Одесі біля пам’ятника Пушкіну пройшов пікет проти його знесення (фото, відео)

Сьогодні, в неділю, 20 жовтня, біля пам’ятника Пушкіну одесити провели пікет проти його демонтажу. Він знову зібрав невелику кількість мітингувальників, цього разу захистити російського поета прийшли семеро людей.

Як пройшов пікет за Пушкіна

Як передає з місця події репортерка «Одеського Життя», молоді серед них не було. Одна учасниця поклала квіти до бюсту, інші читали вірші та проговорювали основні тези свого протесту.

Пикет у памятника Пушкину в Одессе, 20 октября 2024, цветы

Михайло Голубєв, один з активістів, заявляє, що наступного тижня буде оприлюднено лист до ЮНЕСКО, спрямований на захист пам’ятника.

«Наступного тижня буде оприлюднено дуже потужний лист до ЮНЕСКО від одеситів. І всі побачать, хто є в цьому місті маргіналом, а хто ні. Одеса, безумовно, проти знесення Пушкіна на 90%», – розповів Голубєв.

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На думку активіста, Одеська громада має свою унікальну пам’ять і культурну спадщину, до якої належить і Пушкін.

«Він може й не жив у Житомирі чи Харкові, але тут він жив і тут відзначився. Він був геніальним поетом, є частиною одеської ідентичності в нашій пам’яті. Кожне місто має свою локальну пам’ять, і ми маємо свою, це нормально», – додав Михайло Голубев.

Активістів звинувачують у проросійській позиції

Пикет у памятника Пушкину в Одессе, 20 октября 2024, участники с плакатами

Крім того, Михайло Голубєв зазначив, що в соціальних мережах його часто звинувачують у проросійських поглядах через захист пам’ятника. Михайло різко відкидає такі звинувачення і нагадує про свою участь в організації Одеського Євромайдану у 2013 році.

«Я був у комітеті організації Одеського Євромайдану. Саме тут, у 2013 році, відбувся перший мітинг Одеського Євромайдану. Він проходив під портретами Пушкіна, з його цитатами», – зазначає активіст.

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При цьому пікети проходять під українським прапором, а деякі активісти переходять на українську мову.

Чому на акції виходить мало людей?

Пикет у памятника Пушкину в Одессе, 20 октября 2024, один из участников

Пояснюючи низьку явку на акції, а це 7-10 людей на кожному заході, Голубєв підкреслює, що багато одеситів бояться можливих наслідків від таких заходів.

«Люди бояться. Демʼян Ганул може залякувати, ходячи з молотком, я не знаю, чи з чим він там ходить, але люди бояться», – говорить активіст.

Він також згадує про нещодавній пост керівника Південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам’яті Сергія Гуцалюка, в якому той натякнув на можливість повторення подій 2 травня.

«Це не була пряма погроза, але вона була зрозуміла», – додає Голубев.

Попри ці погрози, активіст вважає, що навіть через невелику кількість учасників, не можна применшувати значення акцій.

«Я вважаю, що якщо 10 людей приходить, то це вже добре», – підсумував Голубев.

На його думку, реальну картину підтримки можна було б оцінити, якби проводили соціологічні опитування.

Про те, як пройшов минулий пікет, та як представники обласної топонімічної комісії аргументували рішення про знесення памʼятника Пушкіну читайте тут.

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Діана Федотова
Діана Федотова ПРОФІЛЬ
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