Российские беспилотники атаковали Одессу: загорелся жилой дом

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в 22:09.

По состоянию на 23:20 налет продолжается. Мониторинговые каналы сообщают примерно о 10 беспилотниках, идущих несколькими волнами. Сначала они заходят со стороны моря, затем разделяются и направляются в разные районы.

Периодически в городе слышны звуки стрельбы и взрывов.

Пока официальной информации не поступало, но одесские паблики пишут и попадании в жилой дом и пожаре. Про пострадавших пока не сообщалось.

“Одесская Жизнь” продолжает следить за ситуацией.