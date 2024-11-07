Российские беспилотники атаковали Одессу: загорелся жилой дом

7 ноября Одесса снова была атакована с воздуха. В результате получил повреждения и загорелся жилой дом. По всему городу была слышна работа противовоздушной обороны (ПВО) и взрывы.
Сигнал воздушной тревоги прозвучал в 22:09.
По состоянию на 23:20 налет продолжается. Мониторинговые каналы сообщают примерно о 10 беспилотниках, идущих несколькими волнами. Сначала они заходят со стороны моря, затем разделяются и направляются в разные районы.
Периодически в городе слышны звуки стрельбы и взрывов.
Пока официальной информации не поступало, но одесские паблики пишут и попадании в жилой дом и пожаре. Про пострадавших пока не сообщалось.
“Одесская Жизнь” продолжает следить за ситуацией.