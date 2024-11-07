Новости Одессы и Одесской области

Российские беспилотники атаковали Одессу: загорелся жилой дом

Российские беспилотники атаковали Одессу: загорелся жилой дом

7 ноября Одесса снова была атакована с воздуха. В результате получил повреждения и загорелся жилой дом. По всему городу была слышна работа противовоздушной обороны (ПВО) и взрывы.

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в 22:09.

По состоянию на 23:20 налет продолжается. Мониторинговые каналы сообщают примерно о 10 беспилотниках, идущих несколькими волнами. Сначала они заходят со стороны моря, затем разделяются и направляются в разные районы.

Периодически в городе слышны звуки стрельбы и взрывов. 

Пока официальной информации не поступало, но одесские паблики пишут и попадании в жилой дом и пожаре. Про пострадавших пока не сообщалось.

“Одесская Жизнь” продолжает следить за ситуацией.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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