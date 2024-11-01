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В Одессе в результате обстрела пострадало кладбище, уничтожены могилы (видео)

В Одессе в результате обстрела пострадало кладбище, уничтожены могилы (видео)

В результате ракетного удара по Одессе 31 октября пострадало Таировское кладбище. 19 могил полностью разрушены.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Геннадий Труханов.

Предварительно, повреждения получили 114 могил на участках 146, 147, 157 и 158. К сожалению, 19 захоронений разрушены полностью.

«Наши сотрудники продолжают оценивать масштабы разрушений», — говорит мэр.

Напомним, Таировское кладбище уже было обстреляно в апреле 2022 года. Тогда российской ракетой было разрушено более 1000 кв. м. территории.

Вечером 31 октября вооруженные силы рф нанесли ракетные удары по Одессе. В Воздушном командовании «Юг» сообщили, что оккупанты ударили тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря. ПВО сбила одну, остальные, из-за активного противодействия, не достигли целей.

В результате атаки повреждено также административное здание пожарной части, пожарные автоцистерны, а также автомобили горожан на территории автостоянки, расположенной рядом.

Ранения получили два спасателя, которые следовали в укрытие во время воздушной тревоги, их госпитализировали.

На фото — разрушения на Таировском кладбище весной 2022 года

 

 

 

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