Новости Одессы и Одесской области

В результате ночной атаки россиян в Одессе пострадали более 100 жилых квартир (фото)

В результате ночной атаки россиян в Одессе пострадали более 100 жилых квартир (фото)

В Хаджибейском районе Одессы продолжается ликвидация последствий дроновой атаки, которую совершил враг в ночь на четверг, 7 ноября 2024 года.

По информации одесской мэрии, этой ночью в результате вражеской атаки в Хаджибейском районе Одессы были повреждены 3 жилых дома, 14 автомобилей и газопровод.

Уже в середине сегодняшнего дня были зафиксировано повреждение в 110 квартирах. Коммунальщики ликвидируют последствия ночной вражеской атаки – помогают временно закрыть оконные проемы пленкой. Пленка и другие материалы предоставлены ОО «Десятое апреля» при поддержке УВКБ ООН, а также БФ «Ветры перемен».

Последствия дроновой атаки в Одессе, выдача пленки

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А благотворительный фонд «Утро возрождения» организовал горячее питание и напитки для жителей поврежденных домов и работающих на месте коммунальщиков.

Последствия дроновой атаки в Одессе, работают коммунальщики

Медики и психологи Центру первичной медико-санитарной помощи №16 оказали психологическую поддержку пострадавшим от вражеской атаки.

На месте также работал городской оперативный штаб, куда одесситы могли обратиться для оформления помощи на восстановление окон и дверей, а также получить консультацию по государственной программе.

Помимо этого, заявку на получение помощи по программе «єВідновлення» и материальную помощь из городского бюджета на восстановление окон и дверей можно оформить в Хаждибейской районной администрации.

Последствия дроновой атаки в Одессе, пострадавший дом

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Фото пресс-службы Одесского городского совета

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