Одесские «День и Ночь» осыпаются, а их копии лишились голов (фото)

В конце прошлого года, когда мы готовились зажигать елку на Думской площади и шло спешное украшение здания мэрии, одесские СМИ обратили внимание, что скульптура «Дня» (вслед за своей бедной сестрой «Ночь») находится в плачевном состоянии.

Скульптурная композиция «День и Ночь» на здании одесской мэрии (Старой биржи) вообще выглядит неприглядно. Теперь у скульптуры «День» повреждена часть груди. Ее ужасающе выглядевшую, с обмотанным скотчем лицом сестру «Ночь», как известно, в начале сентября 2020 года «подлечили».

Ну а теперь рассмотрим обе скульптуры, то есть, всю композицию с часами, украшенными новогодней атрибутикой. Скульптура и обе ее героини — в трещинах, сколах и прочих «проблемах». А при такой ситуации уже не стоит удивляться, что рано или поздно то ли с лицами (телами) Ночи и Дня, то ли с вазами рядом с ними будут происходить нехорошие вещи.

Приведение в порядок скульптуры — под вопросом. В ушедшем году начальник управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского горсовета Павел Остапенко сообщил, что реставрация скульптурной композиции будет производиться вместе с реставрацией всего здания Старой Биржи.

И когда же она произойдет? Как мы сообщали, по причине снижения поступлений в бюджет города из-за карантина, муниципалитет отказался от планов по реставрации Воронцовского дворца и Старой биржи.

Нашим «Дню и Ночи» вообще не везет. Напомним, что неподалеку от здания мэрии установлена ее копия для людей с проблемами зрения (реализация проекта «Одесса на ощупь с закрытыми глазами»). Так вот, на этой копии здания Биржи и День, и Ночь лишились своих голов. Так и стоят обезглавленные. Вандалы поработали-потрудились…

Немного истории

Как рассказывают одесские краеведы Ева Краснова и Анатолий Дроздовский на ресурсе Евгения Волокина «Старая Одесса в фото», «первоначально здание предназначалось для купеческой биржи, много лет с основания города располагавшейся в наемных помещениях. На литографиях 1869 года видно, что на ступеньках биржевого здания размещались мраморные скульптуры животных: медведя и льва, символизирующих власть, силу, богатство. Скульптуры исчезли в ходе перестройки здания биржи, проходившей под руководством архитектора Моранди в первой половине 1870-х годов. При этом был заложен каменной кладкой и ряд колонн. Здание украсилось прекрасными скульптурами Меркурия и Цереры, выполненными скульптором Иорини. Позднее на крыше здания установили часы английского производства, которые поддерживали слева и справа скульптуры «День» и «Ночь». В середине ХХ века часовые мастера «научили» эти часы исполнять песню об Одессе из оперетты Дунаевского «Белая акация».

В последние годы ХIХ века в связи со строительством нового здания биржи на Пушкинской улице в старом здании биржи разместилась городская дума, и площадь из Биржевой переименовали в Думскую. В годы советской власти ее называли площадью Коммуны.

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