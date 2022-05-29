Украина благодарит поляков: в Варшаве одесситка провела вкусную акцию

Оксана Бубликова – известная украинская мастерица удивительных пряников. Ее изделия всегда украшали масштабные праздники в Одессе. А на этот раз Оксана решила угостить пряниками поляков, без устали помогающих украинцам.

Акция «Украина благодарит поляков» состоялась 28 мая в рамках Международного книжного фестиваля в Варшаве. 10 тысяч медовых пряников и большая подкова к счастью украсили собой огромное литературное мероприятие. Поляки не сразу поняли, что происходит. Поэтому сначала, замечая цвета Украины и девушек в украинском наряде, просто подходили со словами поддержки. Цветные коврижки притягивали не только детей, но и взрослых. Потому что акция планировалась быть не только вкусной, но и красивой. А потом устроители рассказали, почему они здесь и зачем.

«Мы хотим показать, что наши люди – замечательные. Они талантливы, креативны и с золотыми руками, с душой и сердцем… Это мирная акция. Мы просто хотим отблагодарить поляков за помощь нашим украинским мамочкам и детишкам. И пока мы можем сделать это таким образом – угостить, обнять, поблагодарить», – так Оксана объяснила цель акции.

Вкусные пряники раздавали всем желающим, каждый раз повторяя «Украина благодарит поляков!». И может это немного, потому что поляки без устали поддерживают украинцев уже четвертый месяц. Но это было очень искренне и от души. От сердца Оксаны Бубликовой, ее команды и украинцев, которые финансово поддержали задумку и помогли ее воплощению в жизнь. Поляки с радостью брали и пробовали пряники, только возмущаясь, что нельзя за них заплатить, «ибо они такие красивые». Подсолнухи, колосья, мальвы, пихты, маки и даже Черное море в виде пряников – подробности в репортаже.

А Оксана планирует провести еще несколько подобных акций в других странах, поддерживающих украинцев. Все что делает эта талантливая одесситка, можно узнавать на ее странице в фейсбуке. И приобщаться – информационно, финансово, морально. Мы видели, как это было в Варшаве – непревзойденно! Потому что Украина и украинцы умеют быть благодарны.

Ранее мы рассказывали , как трехметровая беженка прошлась по Кракову, чтобы поддержать украинцев.

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