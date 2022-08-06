В Одессе открыли волонтерский проект и погасили новые марки (фото, видео)

На Одесском главпочтамте состоялось открытие волонтерского проекта «Одесса и Николаев вместе!» и прошло гашение новых марок. На мероприятии побывал и наш корреспондент.

Мы знаем, что на Николаев выпущены тысячи бомб и снарядов, город страдает от жажды. Но он живет, работает, защищается и защищает, утверждает автор проекта Татьяна Чичкалюк:

– Вы знаете, как страдает наша Николаевщина. Когда мы начинали, мы собирали на электрокардиографы, дефибрилляторы в нашу больницу скорой помощи, которая стала прифронтовым госпиталем. Думаю, это не секрет, что три дня назад нашей больницы, наших новых корпусов не стало вообще. И я думаю, что мы сможем объяснить всему миру, несмотря на то, что они очень устали, что наша больница, как и весь Николаев, нуждается в помощи.

Лимитированные тиражи новых марок посвящены нашей борьбе. Они выпущены как для пересылки по Украине, так и по миру.

Марку «Святой Николай защищает Николаев» нарисовал художник из Ровно Юрий Журавель.

Другая лимитированная коллекция марок посвящена защитникам острова Змеиный. Ее автор – одесский художник Владимир Ленский. За основу он взял легенду о таинственном острове:

– Остров Змеиный по легенде – место захоронения воина Ахилла и защищающие его место захоронения перерождается у тех же воинов и становятся непобедимыми. И мне понравилась эта идея, потому что наши воины его защищали, они «вписались» за богов, а те «вписались» за них.

Марки погасили руководители двух дирекций «Укрпочты» – Одесской и Николаевской. К гашению присоединились все те, кто активно помогает городу. Среди волонтеров – ротари-клубы Одессы и Николаева, Клуб одесских карикатуристов, Одесская филармония, галереи и художники.

Впереди – сбор средств для помощи городу, культурные акции и проведение выставки карикатур «Русский корабль иди…» в Совете Европы в Страсбурге.

Фото автора, видео Дмитрия Михайлова