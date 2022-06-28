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«Українська мрія»: на Главпочтамте Одессы погасили новую марку (фото)

«Українська мрія»: на Главпочтамте Одессы погасили новую марку (фото)

Сегодня, во вторник, 28 июня 2022 года, «Укрпочта» ввела в обращение новую почтовую марку «Українська мрія» («Украинская мечта»). Она олицетворяет непоколебимость и волю украинцев: уничтожен самолет, однако уничтожить украинскую мечту – стремление к свободе – невозможно.

Торжественная церемония гашения новой марки состоялась и на одесском Главпочтамте. И уже по сложившейся «традиции» одесситы выстроились за маркой в немалую очередь.

На мероприятии побывал и корреспондент «Одесской жизни». Больше интересного – на наших фото:

На одесском Главпочтамте погасили новую марку
На одесском Главпочтамте погасили новую марку, очередь
На одесском Главпочтамте погасили новую марку, руководство
На одесском Главпочтамте погасили новую марку, толпа
На одесском Главпочтамте погасили новую марку, конверты и штамп
На одесском Главпочтамте
Новая марка «Українська мрія»
«Українська мрія», церемония гашения
Гашение новой марки «Українська мрія»
На одесском Главпочтамте, посетитель
Гашение новой марки «Українська мрія»2

Напомним, эскизом марки «Українська мрія», равно как и конвертов, карт и штемпелей послужил рисунок 11-летней Софии Кравчук из города Любомль Волынской области. Именно эта работа стала призером Всеукраинского конкурса рисунков и фотографий «Что для меня Украина?», который состоялся в прошлом году в рамках 30-летия Независимости нашей страны.

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Общий тираж новой марки – 3 млн штук. Приобрести ее можно как онлайн, так и в филиалах «Укрпочты».

«Одесская жизнь» о новых марках «Укрпочты»:

Фото Юлии Сущенко

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Редакция ПРОФИЛЬ

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