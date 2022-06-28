«Українська мрія»: на Главпочтамте Одессы погасили новую марку (фото)

Сегодня, во вторник, 28 июня 2022 года, «Укрпочта» ввела в обращение новую почтовую марку «Українська мрія» («Украинская мечта»). Она олицетворяет непоколебимость и волю украинцев: уничтожен самолет, однако уничтожить украинскую мечту – стремление к свободе – невозможно.

Торжественная церемония гашения новой марки состоялась и на одесском Главпочтамте. И уже по сложившейся «традиции» одесситы выстроились за маркой в немалую очередь.

На мероприятии побывал и корреспондент «Одесской жизни». Больше интересного – на наших фото:

Напомним, эскизом марки «Українська мрія», равно как и конвертов, карт и штемпелей послужил рисунок 11-летней Софии Кравчук из города Любомль Волынской области. Именно эта работа стала призером Всеукраинского конкурса рисунков и фотографий «Что для меня Украина?», который состоялся в прошлом году в рамках 30-летия Независимости нашей страны.

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Общий тираж новой марки – 3 млн штук. Приобрести ее можно как онлайн, так и в филиалах «Укрпочты».

«Одесская жизнь» о новых марках «Укрпочты»:

Фото Юлии Сущенко