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«Ассоль уже не та»: в Одессе погасили новую марку (видео)

«Ассоль уже не та»: в Одессе погасили новую марку (видео)

В пятницу, 10 июня 2022 года, в Одессе состоялась церемония гашения новой марки. На Главпочтамте собралось множество людей – все они желали приобрести марку «Ассоль уже не та».

На этот раз это сугубо местный продукт: автор марки – одесский художник Виктор Джевага. Выпуск марки стал возможным благодаря совместным усилиям одесситов и николаевцев. И именно поэтому в гашении впервые приняли участие сразу две дирекции «Укрпочты» – одесская и николаевская.

Интерес к новинке снова превзошел все ожидания.

На мероприятии побывал наш корреспондент. Больше подробностей – в новом видео «Одесской жизни»:

А почитать о данном мероприятии можно в нашем материале: Снова на всех не хватило: в Одессе погасили очередную марку.

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Фото Юлии Сущенко

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Редакция ПРОФИЛЬ

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