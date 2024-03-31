В Одесі перейменували вулицю Каманіна: навіщо він підвішував людей під літаками та підробляв документи

Каманін розпочав кар’єру з підробки документів

Спочатку нагадаю, що коли ми розповідали про перейменування вулиці Челюскінців, то йшлося про їх порятунок у 1934 році з арктичного льодового полону авіаторами. Так ось, одним із цих безстрашних льотчиків і був Микола Петрович Каманін, один із сімки перших Героїв Радянського Союзу.

Народився він у 1908 році у багатодітній сім’ї – семеро дітей. Батько 1919-го помер від тифу. Мати після смерті чоловіка працювала ткаля. Будучи вдовою, вона в роки громадянської війни, розрухи та голоду зуміла виростити дітей та дати ВСІМ їм освіту.

Микола, підробивши документи (додав собі вік), вступив до військової школи льотчиків. Став військовим авіатором, ріс по службі. У ході порятунку людей з пароплава «Челюскін» група літаків під командуванням Каманіна у складних метеоумовах здійснила переліт завдовжки близько 1500 км.

Про Героїв України з Одеси та за що їм присвоїли це звання, зокрема Віталію Самофалову, читайте в публікації «Одеського Життя»: Жуковського та інші вулиці Одеси пропонують перейменувати на честь героїв війни: список (відео)

Навіщо Каманін підвішував людей під крила літака

У дев’яти (!) польотах на крижину двомісним літаком Каманін вивіз із льодового табору 34 полярники (зі 104-х, що знаходилися там), пристосувавши для розміщення пасажирів… підвішені під крилами парашутні ящики.

За мужність та героїзм, виявлені при порятунку челюскінців, Каманіну було присвоєно звання Героя Радянського Союзу за №2. Воював з 1939-го до 1945-го року. Тобто взяв участь герой і в підлому нападі СРСР на Фінляндію. Другу світову війну закінчив генерал-лейтенантом. З 1960 року Каманін керував відбором та підготовкою перших радянських космонавтів. Займався темою космосу до 1971 року, коли пішов у відставку. Помер 1982 року.

Слід нагадати, що 22 травня минулого року ми повідомляли, що на засіданні історико-топонімічної комісії Одеської міськради обговорювалося перейменування багатьох вулиць. Не за всіма було знайдено консенсус, але перейменування вулиці Каманіна узгодили.

Як декомунізували вулицю Каманіна

Вона мала називатися Констанцівської, на честь міста-побратима – Констанца. Але рішення цієї комісії не є істиною в останній інстанції. Остаточне рішення за сесією міськради.

Хоча в деяких випадках мер має законне право (Закон України про деколонізацію) наполягати на своїй пропозиції. У цій ситуації він зараз цим правом скористався. А ось із провулком Каманіна, схоже, проблем не виникло: йому надано ім’я Кортацці (на честь Джеймса Кортацці, міського голови Одеси у 1848-1857 роках). Залишається додати, що в життєписі Каманіна немає даних про якийсь його зв’язок з Одесою.

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Валерій БОЯНЖУ, Херсон – Одеса