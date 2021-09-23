Исторический банк на одесской Пастера: «тихое» разрушение величественного здания

Не «грохает», не осыпается «грудами», не пугает прохожих падающей лепниной – во всяком случае, пока. Это величественное здание разрушается «величаво» и «тихо». Оно по-прежнему красиво (если не приглядываться), по-прежнему числится памятником архитектуры.

Между тем, имеем, что имеем: бывшее главное здание Бессарабско-Таврического банка 1900 года постройки (архитекторы С. Ландесман, А. Райхенберг, С. Рудницкий, В. Рыков) на улице Пастера 25 уже давно носит другое «звание» – заброшка.

О времени постройки – не совсем точно. В 1900 году оно было перестроено и реконструировано. Открытие же здесь банка произошло еще 1872 году. Просуществовал банк до первых послереволюционных лет.

В свое время одесский Бессарабско-Таврический земельный банк стал одним из десяти акционерных земельных банков, одним из крупнейших в империи. В числе его учредителей был и Григорий Маразли.

Далее здесь размещался Губернский партийный клуб (во многих источниках упоминается, что здесь читал свои стихи Маяковский), Физический институт Одесского государственного университета, Клуб металлистов с физкультурным залом, в тридцатых годах здесь был Клуб рабочих завода им. Октябрьской революции, детский сад. В начале восьмидесятых годов – Одесский филиал государственного проектного института проектирования предприятий плодоовощной промышленности…

Сквозь дырку в размалеванных, но накрепко закрытых старых воротах виднеется двор. Вероятно, попав сюда, можно еще много чего красивого, но «полуживого» увидеть… На фасаде – табличка, гордо возвещающая, что мы стоим перед памятником архитектуры, а вот старинная табличка над карнизом, как и многое другое, уже не сохранилась… Зато сохранилась кое-где балюстрада и другие остатки былого величия с элементами декора – строгого, немного мрачноватого.

На сегодняшний день это здание находится в частной собственности. Но в собственности ли дело, если его окна разбиты, огражденьице вокруг него давно представляет из себя жалкий вид, фасад красуется проросшими деревьями и разбитыми окнами? Кстати, в некоторых окнах вместо стекол красуются доски: все же лучше, чем ничего.

Есть собственник у здания, оно, как гласит та же табличка, охраняется государством как памятник архитектуры. Вот только на деле никто им не занимается и не охраняет.

Пока зданием бывшего банка на Пастера, 25 даже можно и полюбоваться. Но это красивейшее здание давным-давно не используется и «по-тихому» разрушается.

Так же тихо разрушался и Масонский дом…

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