Новости Одессы и Одесской области

Исторический банк на одесской Пастера: «тихое» разрушение величественного здания

Исторический банк на одесской Пастера: «тихое» разрушение величественного здания

Не «грохает», не осыпается «грудами», не пугает прохожих падающей лепниной – во всяком случае, пока. Это величественное здание разрушается «величаво» и «тихо». Оно по-прежнему красиво (если не приглядываться), по-прежнему числится памятником архитектуры.

Подписаться

Между тем, имеем, что имеем: бывшее главное здание Бессарабско-Таврического банка 1900 года постройки (архитекторы С. Ландесман, А. Райхенберг, С. Рудницкий, В. Рыков) на улице Пастера 25 уже давно носит другое «звание» – заброшка.

заброшка на Пастера17

О времени постройки – не совсем точно. В 1900 году оно было перестроено и реконструировано. Открытие же здесь банка произошло еще 1872 году. Просуществовал банк до первых послереволюционных лет.

В свое время одесский Бессарабско-Таврический земельный банк стал одним из десяти акционерных земельных банков, одним из крупнейших в империи. В числе его учредителей был и Григорий Маразли.

Далее здесь размещался Губернский партийный клуб (во многих источниках упоминается, что здесь читал свои стихи Маяковский), Физический институт Одесского государственного университета, Клуб металлистов с физкультурным залом, в тридцатых годах здесь был Клуб рабочих завода им. Октябрьской революции, детский сад. В начале восьмидесятых годов – Одесский филиал государственного проектного института проектирования предприятий плодоовощной промышленности…

Сквозь дырку в размалеванных, но накрепко закрытых старых воротах виднеется двор. Вероятно, попав сюда, можно еще много чего красивого, но «полуживого» увидеть… На фасаде – табличка, гордо возвещающая, что мы стоим перед памятником архитектуры, а вот старинная табличка над карнизом, как и многое другое, уже не сохранилась… Зато сохранилась кое-где балюстрада и другие остатки былого величия с элементами декора – строгого, немного мрачноватого.

заброшка на Пастера3

 

заброшка на Пастера15

На сегодняшний день это здание находится в частной собственности. Но в собственности ли дело, если его окна разбиты, огражденьице вокруг него давно представляет из себя жалкий вид, фасад красуется проросшими деревьями и разбитыми окнами? Кстати, в некоторых окнах вместо стекол красуются доски: все же лучше, чем ничего.

заброшка на Пастера9

заброшка на Пастера4

Есть собственник у здания, оно, как гласит та же табличка, охраняется государством как памятник архитектуры. Вот только на деле никто им не занимается и не охраняет.

Пока зданием бывшего банка на Пастера, 25 даже можно и полюбоваться. Но это красивейшее здание давным-давно не используется и «по-тихому» разрушается.

заброшка на Пастера2
заброшка на Пастера5
заброшка на Пастера6
заброшка на Пастера7
заброшка на Пастера8
заброшка на Пастера10
заброшка на Пастера11
заброшка на Пастера12
заброшка на Пастера13
заброшка на Пастера14
заброшка на Пастера16
заброшка на Пастера18

Так же тихо разрушался и Масонский дом

Читайте также: Одесские «заброшки»: груды стекла и метры кинопленки у «нового» здания на Дальницкой.

Фото автора

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить